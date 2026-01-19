Ferrari hint op aangepaste livery met onthulling van overalls Leclerc en Hamilton

Hoewel het al even in de lucht hing, heeft Alpine bevestigd dat Jack Doohan inmiddels geen onderdeel meer is van het Franse team. De Australiër kreeg begin 2025 vijf races de kans om zich te bewijzen, maar wist de leiding niet te overtuigen. De samenwerking was allerminst succesvol te noemen, en Alpine kondigt dan ook aan dat de twee partijen uit elkaar gaan: “Het BWT Alpine Formula One Team bevestigt dat het in onderling overleg met Jack Doohan heeft besloten zijn contract bij het team voor het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap van 2026 niet voort te zetten, zodat hij andere carrièremogelijkheden kan nastreven. Het team wil Jack bedanken voor zijn toewijding en professionaliteit gedurende de afgelopen vier jaar, zowel op als naast de baan, en wenst hem het allerbeste voor de toekomst.”