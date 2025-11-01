F1 test kennis over circuits van huidige coureurs

Max Verstappen won niet alleen de 57. ADAC Barbarossapreis samen met Chris Lulham afgelopen zaterdag, maar hij zette ook de snelste ronde van de race neer. Achter het stuur van de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing ging Verstappen de Nürburgring Nordschleife rond met een tijd van 7:51.514. Dit deed hij in ronde 5 van 28. Hij zat daar binnen twee seconden van het Nürburgring Langstrecken Serie-ronderecord van Christian Krognes in de. Verstappen deelde de onboardbeelden van de snelste ronde op zijn YouTube-kanaal.