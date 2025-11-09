F1 maakt zich op voor herhaling van 2024 met Verstappen | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
F1 maakt zich op voor herhaling van 2024 met Verstappen
Max Verstappen zal zondag vanaf P16, en waarschijnlijk vanuit de pits, aan de 21ste race van 2025 gaan beginnen. Vorig jaar reed hij vanaf P17 naar P1, en nu vraag F1 zich af of hij dit in 2025 weer kan doen.
Red Bull maakte eerste dubbele Q1-exit mee sinds Doornbos in 2006 voor het team reed
Max Verstappen en Yuki Tsunoda werden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo allebei geëlimineerd in Q1. Het is de eerste dubbele Q1-exit voor Red Bull Racing in bijna twintig jaar tijd. Om precies te zijn, de laatste keer dat het de energiedrankfabrikant overkwam was in 2006. David Coulthard en niemand minder dan Robert Doornbos hadden zich slechts als zeventiende en achttiende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Japan op Suzuka. Dit gebeurde maar liefst 6972 dagen geleden. Kimi Antonelli, die op de zondag in Brazilië vanaf P2 vertrekt, was toen slechts 44 dagen oud.
Vettel en Hamilton ontmoeten elkaar voorafgaand aan weekend in Brazilië
Sebastian Vettel en Lewis Hamilton konden het, toen de Duitser nog actief was in F1, al goed vinden. Voorafgaand aan het weekend in Brazilië ontmoeten de twee legendarische coureurs elkaar weer.
F1 test kennis over circuits van huidige coureurs
De coureurs rijden dit seizoen op 24 circuits, maar kennen ze deze circuits wel zo goed? F1 besloot dat met het social media-team maar eens te testen.
Norris in zelfde rijtje als Verstappen, Alonso en Hamilton
Dankzij zijn zege afgelopen weekend in Mexico, staat Lando Norris nu in een rijtje met coureurs die tien races of meer zeges hebben geboekt in F1. Van de huidige coureurs staan alleen Lewis Hamilton, Max Verstappen en Fernando Alonso in hetzelfde rijtje.
Häkkinen doet boekje open over voorbereiding op F1-races
Mika Häkkinen heeft in een gesprek een boekje opengedaan over hoe hij zich voorbereidde toen hij nog actief was in F1. De Fin kende met deze aanpak aardig wat succes.
Bottas kruipt achter het stuur van W16
Valtteri Bottas gaat komend jaar bij Cadillac aan de slag, maar is momenteel nog in dienst van Mercedes. De Finse coureur mocht afgelopen week dan ook weer achter het stuur kruipen van de W15. De Pirelli-bandentest stond namelijk op het programma. Ook reserverijder Frederik Vesti was onderdeel van dat programma. Uiteindelijk heeft Bottas 112 rondjes gereden tijdens de testdag en daarmee is er weer waardevolle informatie verzameld voor bandenleverancier Pirelli.
Racing Bulls
Het zusterteam van Red Bull Racing, Racing Bulls, gaat dit weekend in iets andere kleuren dan normaal racen. De witte vlakken op de wagen zijn ingekleurd.
Ben Sulayem, Brown en Horner dineren samen
Toch wel een hele bijzondere ontmoeting deze week: Mohammed Ben Sulayem, Zak Brown en Christian Horner zaten samen aan de dinertafel.
F1 blikt terug op titels Hamilton in Austin
Lewis Hamilton heeft veel successen gekend in Austin, waar komend weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma staat. De Brit kon een kampioenschap vieren in 2015 en 2019, zijn derde en zesde kampioenschap in F1.
Coureur tikt vlak na uitvalbeurt pilsje weg
Een opmerkelijk moment tijdens een Bathurst 1000-race, waar Chaz Mostert vlak na het uitvallen lekker een biertje wegtikt met een fan.
F1 eert constructeurskampioen McLaren
McLaren werd in Singapore voor het tweede seizoen op rij kampioen bij de constructeurs, voor F1 genoeg reden om het team van Lando Norris en Oscar Piastri te eren.
F1 houdt ook nog altijd rekening met Verstappen in titelstrijd
Ook de Formule 1 kan niet uitsluiten dat Max Verstappen nog een rol zal spelen in de strijd om de wereldtitel. In een teaser van de sport wordt vooruitgeblikt op de Grand Prix van de Verenigde Staten, met aan het einde van het filmpje een bijzondere rol voor Verstappen.
Coureurs krijgen passend cadeau van F1 in stromende regen van Singapore
Het weekend in Singapore kan wel eens vochtig en nat gaan worden voor de coureurs. F1 dacht de coureurs dan maar een bijpassend cadeau te geven op de donderdag.
Onstuimig weer in Singapore tijdens opbouw raceweekend
Het raceweekend in Singapore staat voor de deur, en de coureurs moeten mogelijk rekening houden met enkele regenbuien. Op woensdag in Singapore is het echter al flink losgegaan, zo laten enkele beelden uit de pitstraat zien.
F1 maakt zich op voor herhaling van 2024 met Verstappen | F1 Shorts
