F1 laat coureurs circuit raden op basis van foto | F1 Shorts

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
- 53 minuten geleden
Hamilton toekomst
Steiner maakt zich zorgen over Hamilton: "Misschien is het dan over voor hem"
- 1 uur geleden
Silly Season F1
Wat te verwachten van Silly Season 2026 in de Formule 1?
- 2 uur geleden
Verstappen in F1
Montoya twijfelt over blijven Verstappen bij Red Bull als prestatieclausule geldig was geweest
- 3 uur geleden
Red Bull in 2026
Verstappen blijft bij Red Bull: wie worden de drie andere coureurs voor 2026?
- Vandaag 16:58
Hamilton op vakantie
Hamilton deelt beelden van veelzijdige vakantie: hoofdrol voor hond Roscoe
- Vandaag 15:59
