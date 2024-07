F1-imitator slaat toe na diskwalificatie Russell: "Wil graag de FIA bedanken" | F1 Shorts

Richard Verschoor reed tijdens de feature race in Hongarije van de Formule 2 naar een knappe derde plaats, nadat hij lang ruim buiten de top tien reed. De safety car, en de keuze om op de softs te rijden in de slotfase, pakte echter goed uit. De Nederlander was na afloop van de race niet zo blij, want gisteren werd hij door een technische fout voor de derde keer dit seizoen gediskwalificeerd, voor de derde keer nadat hij een race had gewonnen. Verschoor had daardoor even geen zin om zijn P3 met het team te vieren.