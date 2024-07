F1 herdenkt Jules Bianchi negen jaar na fatale crash in Japan | F1 Shorts

Het is alweer 18 jaar geleden dat Jenson Button zijn allereerste overwinning in de Formule 1 behaalde en dat gebeurde op de Hungaroring. Hij excelleerde in de wisselvallige omstandigheden en kwam met zijn Honda als eerste aan de finish. Fernando Alonso crashte nadat hij een wielmoer was verloren. Zijn rivaal in het kampioenschap, Michael Schumacher, scoorde maar één puntje vanwege schade. Pedro de la Rosa was de invaller voor de ontslagen Juan Pablo Montoya bij McLaren, maar kwam met de tweede plek op het podium terecht voor Nick Heidfeld. In de andere BMW Sauber zat de debutant Robert Kubica. Hij was zevende geworden, maar hij werd uiteindelijk gediskwalificeerd, omdat zijn auto twee kilogram te licht was. F1 blikt hier terug op die knotsgekke wedstrijd in Hongarije.