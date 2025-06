F1 geniet na van cooldown room GP Canada 2024 | F1 Shorts

Voor veel Nederlandse Formule 1-fans is de Grand Prix van Spanje toch wel speciaal. Zo behaalde Max Verstappen daar in 2016 zijn allereerste zege. De Nederlander werd in aanloop naar het raceweekend in Spanje gepromoveerd naar het topteam, en hoewel er destijds de nodige kritiek was op die overstap, snoerde hij de criticasters direct de mond.

Er was wel wat geluk mee gemoeid, want Lewis Hamilton en Nico Rosberg schakelden elkaar uit, waardoor de weg vrij lag voor Verstappen. Die moest vervolgens onder enorme druk Kimi Räikkönen van zich afhouden, maar slaagde daarin en schreef zo zijn eerste overwinning op zijn naam.