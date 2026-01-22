F1-film van Brad Pitt en Lewis Hamilton genomineerd voor vier Oscars | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1, de film die mede door Lewis Hamilton geproduceerd werd en Brat Pitt in de hoofdrol had, is genomineerd voor maar liefst vier Oscars. Pitt speelt Sonny Hayes, die na dertig jaar terugkeert in de Formule 1 om het worstelende APXGP te helpen, het team dat onder leiding staat van zijn oude vriend Rubén Cervantes, gespeeld door Javier Bardem. Naast het F1 kans maakt op een Oscar in de categorieën van visuele effecten, van geluid en van film editing, is het ook genomineerd voor beste film van het jaar. Daar moet F1 het opboksen tegen Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners en Train Dreams.
Nederlands Red Bull-talent Rocco Coronel zet volgende stap en tekent bij MP Motorsport
Rocco Coronel zet een volgende stap in zijn autosportcarrière. De zoon van Tom Coronel domineerde vorig jaar het Ginetta Junior Championship, en mocht als gastrijder meedoen aan de seizoensfinale van de Spaanse Formule 4. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya kwam hij op het podium terecht in Race 2. De door Red Bull gesteunde Nederlander zal in 2026 het volledige seizoen in het Spaanse F4-kampioenschap doen met het in Westmaas gevestigde MP Motorsport.
Racing Bulls start Red Bull Ford-motor
Nadat er al diverse geluiden van de nieuwe power units te horen zijn geweest, is het nu ook de beurt aan Red Bull Ford. Racing Bulls was dinsdag aanwezig in Imola en startte daar de gloednieuwe motor op. Geniet van het geluid.
Racing Bulls verrijdt eerste meters met Formule 1-wagen 2026
Het team van Racing Bulls heeft vandaag de eerste kilometers afgewerkt in de nieuwe VCARB03, de Formule 1-auto voor het seizoen van 2026. Vandaag is er vijftien kilometer verreden, morgen volgt er een filmdag.
Ferrari hint op aangepaste livery met onthulling van overalls Leclerc en Hamilton
Ferrari heeft vandaag de nieuwe raceoveralls van Charles Leclerc en Lewis Hamilton onthuld.
De pakken van de Monegask die al sinds 2019 voor Ferrari uitkomt, en van de zevenvoudig wereldkampioen hebben meer witte strepen. Geruchten deden al de ronde dat de Ferrari-livery anders zou worden voor 2026 met extra wit. De nieuwe raceoveralls lijken deze geruchten te bevestigen. Hoe de Ferrari er daadwerkelijk uit komt te zien, weten we pas op 23 januari, tijdens de lancering van de SF-26.
Albon stapt het huwelijksbootje in met Lily
Alexander Albon heeft zojuist op Instagram het heuglijke nieuws gedeeld dat hij het huwelijksbootje instapt met zijn verloofde Lily. Het duo gaat al een tijdje samen, en bij de foto schrijft Albon:
"Ik denk dat we nu met elkaar zitten opgescheept."
Motorrijder Lledó vliegt door de lucht en crasht zwaar in Dakar Rally
Aan de Dakar Rally in Saoedi-Arabië begonnen meer dan driehonderd motoren en vierwielers, maar gegarandeerd dat niet iedereen heelhuids de finish zal bereiken. Dat is ook het geval voor Arnau Lledó. De Spanjaard op de KTM van Pedregà Team schatte een duin verkeerd in en vloog er met hoge snelheid overheen. Hij viel ontzettend hard met onder andere een gebroken enkel tot gevolg.
Red Bull Racing hint op wijziging in nieuwe teaser
Het nieuwe seizoen komt steeds dichterbij. Voor Red Bull Racing staat de presentatie in Detroit op 15 januari op het programma, waar de buitenwereld de livery van de RB22 te zien krijgt. Toch hint het Oostenrijkse team in de recent gedeelde teaser op nog meer wijzigingen.
Alpine trekt officieel stekker uit samenwerking met Doohan
Hoewel het al even in de lucht hing, heeft Alpine bevestigd dat Jack Doohan inmiddels geen onderdeel meer is van het Franse team. De Australiër kreeg begin 2025 vijf races de kans om zich te bewijzen, maar wist de leiding niet te overtuigen. De samenwerking was allerminst succesvol te noemen, en Alpine kondigt dan ook aan dat de twee partijen uit elkaar gaan: “Het BWT Alpine Formula One Team bevestigt dat het in onderling overleg met Jack Doohan heeft besloten zijn contract bij het team voor het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap van 2026 niet voort te zetten, zodat hij andere carrièremogelijkheden kan nastreven. Het team wil Jack bedanken voor zijn toewijding en professionaliteit gedurende de afgelopen vier jaar, zowel op als naast de baan, en wenst hem het allerbeste voor de toekomst.”
Racing Bulls onthult teamkleding 2026
Het is nog even wachten tot het nieuwe seizoen begint en we de eerste liveries van het jaar te zien krijgen, maar bij Racing Bulls hebben ze in ieder geval de eerste onthulling van 2026 gedaan. Het gaat om de teamkleding van het zusterteam van Red Bull, dat dit jaar met Liam Lawson en Arvid Lindblad ten tonele verschijnt.
Grosjean herenigd met helm van crash die F1-carrière beëindigde
Romain Grosjean maakte in de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein in 2020 een angstaanjagende crash mee. Zijn Haas scheurde in tweeën, de cockpit doorboorde de vangrails en de vlammen waren enorm. Desondanks stapte de Fransman uit zonder levensbedreigende verwondingen. Hij had sowieso geen zitje voor 2021 bemachtigd, maar zijn Formule 1-carrière kwam vroegtijds ten einde - hij sloeg Sakhir en Abu Dhabi over. Vervolgens hebben we Grosjean in de IndyCar gezien evenals in de sportscar-racerij met Lamborghini. Grosjean werd afgelopen weekend herenigd met de helm die hij droeg tijdens het welbekende ongeluk.
Ferrari onthult naam 2026-wapenfeit: SF-26
Het team van Ferrari heeft met veel bombarie op X aangekondigd dat er een nieuw tijdperk is begonnen. Daarmee is ook de SF-26 gepresenteerd, de naam van de Ferrari die tijdens het Formule 1-seizoen gaat racen. Wie een glimp van de nieuwe wagen wil opvangen, moet nog even geduld hebben: de officiële lanceerdatum is 23 januari.
Dakar-coureur crasht op hoge snelheid en vliegt door de lucht
Vandaag wordt de vijfde etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië verreden, en het is het tweede gedeelte van een marathonetappe. Er rijdt één Santana Pickup T1+ mee in het autoklassement, maar die is zwaar gecrasht. Beelden van de Dakar-organisatie laten zien hoe Jesús Calleja ongelukkig op een hobbel stuitert, door de lucht vliegt en hard op zijn dak landt. RTL GP meldt dat omstanders Calleja en zijn navigator Eduardo Blanco direct te hulp zijn geschoten.
Formule 1 staat stil bij verjaardag Lewis Hamilton
Lewis Hamilton blaast vandaag 41 kaarsjes uit. De zevenvoudig wereldkampioen maakt zich op voor zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari, en is de op één na oudste coureur op de Formule 1-grid. Alleen Fernando Alonso staat met zijn 44 jaar momenteel boven de coureur uit Stevenage.
Teamgenoten en plassen in de auto: Bottas en Pérez beantwoorden ongemakkelijke vragen in Hot Ones
Valtteri Bottas en Sergio Pérez zijn terug in de Formule 1, nadat ze ieder het seizoen van 2025 moesten missen. Bottas kreeg geen contractverlenging bij Sauber en bracht een jaar door als reservecoureur van Mercedes. Pérez werd ontslagen bij Red Bull Racing en zat een jaar thuis op de bank. Samen gaan ze in 2026 het avontuur aan bij het nieuwe F1-team van Cadillac en dat levert bij verschillende platformen de nodige hilariteit op. Zoals nu ook bij Hot Ones, waar het duo ongemakkelijke vragen moet beantwoorden of superhete kippenvleugeltjes moeten eten.
