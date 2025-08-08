F1 deelt beste onboards ooit van Button | F1 Shorts
F1 deelt beste onboards ooit van Button | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
Gerelateerd
Net binnen
Max Verstappen
Herbert snapt keuze Verstappen: "Hij wil eerst kijken wat andere teams doen"
- 20 minuten geleden
Race pace Hongarije
Race pace Hongarije: Verstappen seconde per rondje langzamer dan Piastri
- 55 minuten geleden
- 1
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
F1 deelt beste onboards ooit van Button | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Verstappen Zege
McLaren-teambaas Stella gelooft in zege Verstappen: "Hij zal een manier vinden"
- 2 uur geleden
- 1
Lewis Hamilton
'Hamilton komt vandaag met grote aankondiging maar het is niet wat je denkt'
- 3 uur geleden
- 4
Hamilton over Zandvoort
Hamilton laat zich lovend uit over Dutch GP: 'Dat maakt dit circuit en deze fans speciaal'
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
500.000+ views
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
300.000+ views
Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
- 21 juli
250.000+ views
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
250.000+ views
Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
- 21 juli
250.000+ views
Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden
- 19 juli
200.000+ views
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli