F1 deelt beelden première F1 The Movie: Bearman compleet de weg kwijt

De F1 Academy heeft de eerste en enige vrije training in Canada er al opzitten. Het was een één-twee voor Red Bull en Campos Racing dankzij Alisha Palmowski die een 1:38.898 klokte, en Chloe Chambers die slechts 0.074 seconden tekort kwam. Kampioenschapskandidaat Doriane Pin maakte geen vlekkeloze sessie mee. De Mercedes-dame van Prema Racing werd naar buiten gestuurd, terwijl er een cooling fan nog aan de auto vastzat. De FIA onderzoekt het team voor het naar buiten sturen van een auto in onveilige omstandigheden, wat in een vrije training vaak resulteert in een boete.

