F1 deelt lijst met coureurs die eerste zege hebben geboekt in Canada

Bandenleverancier Pirelli heeft de bandenkeuze voor de drie races na Montreal. Het Formule 1-spektakel keert na Canada terug in Europa en zal dan in Barcelona gaan racen. Op het Spaanse circuit wordt er voor de 'harde' kant van het spectrum gekozen met de C1, C2 en de C3. Het raceweekend erna zal er op de Red Bull Racing worden geracet en daar wordt dan weer de zachte kant van het spectrum gekozen met de C3, C4 en C5. Voor Silverstone neemt Pirelli de bandenkeuze mee als in Spanje, dus we krijgen dan de C1, C2 en de C3 te zien.