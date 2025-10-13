F1 blikt terug op titels Hamilton in Austin | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
F1 blikt terug op titels Hamilton in Austin
Lewis Hamilton heeft veel successen gekend in Austin, waar komend weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma staat. De Brit kon een kampioenschap vieren in 2015 en 2019, zijn derde en zesde kampioenschap in F1.
Coureur tikt vlak na uitvalbeurt pilsje weg
Een opmerkelijk moment tijdens een Bathurst 1000-race, waar Chaz Mostert vlak na het uitvallen lekker een biertje wegtikt met een fan.
F1 eert constructeurskampioen McLaren
McLaren werd in Singapore voor het tweede seizoen op rij kampioen bij de constructeurs, voor F1 genoeg reden om het team van Lando Norris en Oscar Piastri te eren.
F1 houdt ook nog altijd rekening met Verstappen in titelstrijd
Ook de Formule 1 kan niet uitsluiten dat Max Verstappen nog een rol zal spelen in de strijd om de wereldtitel. In een teaser van de sport wordt vooruitgeblikt op de Grand Prix van de Verenigde Staten, met aan het einde van het filmpje een bijzondere rol voor Verstappen.
Coureurs krijgen passend cadeau van F1 in stromende regen van Singapore
Het weekend in Singapore kan wel eens vochtig en nat gaan worden voor de coureurs. F1 dacht de coureurs dan maar een bijpassend cadeau te geven op de donderdag.
Onstuimig weer in Singapore tijdens opbouw raceweekend
Het raceweekend in Singapore staat voor de deur, en de coureurs moeten mogelijk rekening houden met enkele regenbuien. Op woensdag in Singapore is het echter al flink losgegaan, zo laten enkele beelden uit de pitstraat zien.
Verstappen deelt onboardbeelden van snelste ronde op Nürburgring Nordschleife
Max Verstappen won niet alleen de 57. ADAC Barbarossapreis samen met Chris Lulham afgelopen zaterdag, maar hij zette ook de snelste ronde van de race neer. Achter het stuur van de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing ging Verstappen de Nürburgring Nordschleife rond met een tijd van 7:51.514. Dit deed hij in ronde 5 van 28. Hij zat daar binnen twee seconden van het Nürburgring Langstrecken Serie-ronderecord van Christian Krognes in de. Verstappen deelde de onboardbeelden van de snelste ronde op zijn YouTube-kanaal.
Niels Koolen verzekert zich van IndyCar-test
Niels Koolen zal aankomende week gaan testen voor het team van Chip Ganassi. Een mooie stap voor de voormalig Formule 2-coureur.
F1 feliciteert Hadjar met zijn verjaardag
Isack Hadjar is vandaag 21 jaar oud geworden en dan kan een felicitatie van de Formule 1 niet uitblijven.
Vlag bij Ferrari gaat uit voor overwinning Verstappen
Ferrari houdt haar tradities in ere. Zo gaat de vlag altijd uit bij een overwinning van de Scuderia. Dat gebeurde vanmiddag op de Nordschleife: Max Verstappen en Chris Lulham wonnen daar de vieruursrace, wat betekent dat Ferrari opnieuw de vlag uithangt.
Schumacher maakt zich op voor IndyCar-debuut op Indianapolis
Mick Schumacher zal binnenkort deelnemen aan een officiële test van de IndyCar Series. Deze test zal op maandag 13 oktober plaatsvinden op de road course van Indianapolis Motor Speedway. Hij zal uitkomen voor Rahal Letterman Lanigan Racing, een van de teams waar Rinus VeeKay (naast AJ Foyt Racing en Juncos Hollinger Racing) in gesprek mee zou zijn voor een zitje in 2026. Schumacher nam twee seizoenen deel aan de Formule 1 met Haas, voordat hij aan de kant werd geschoven voor Nico Hülkenberg. Na een jaar als reservecoureur van Mercedes verhuisde de Duitser naar Alpine voor het FIA World Endurance Championship. Daar heeft hij in anderhalve seizoen al drie podiums op zijn naam geschreven.
Pérez maakt de nodige simuren voor Cadillac
Sergio Pérez maakt komend seizoen zijn rentree in de Formule 1 bij het team van Cadillac. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen is voor het team al flink wat meters aan het maken, maar dan wel virtueel. Het Amerikaanse team bereidt zich voor op het debuut van volgend jaar en 'Checo' is met zijn ervaring een waardevolle toevoeging. Pérez vormt komend jaar met Valtteri Bottas de line-up van het team.
Telefoon Verstappen is 'gejat': 'Oh ze is hem aan het versieren'
Max Verstappen is vanavond met Team Redline aan het streamen. De Nederlander is alleen wel op zoek naar zijn telefoon die door bonusdochter Penelope blijkbaar is afgepakt. "Oké, ze blijkbaar mijn telefoon aan het versieren", zo grapt Verstappen.
Verstappen genomineerd als meest sexy nieuwe vader in de sportwereld
Op Max Verstappen kan gestemd worden als de meest sexy nieuwe vader in de sportwereld. Dit kan bij een poll van People Magazine. Lewis Hamilton is een van de genomineerden in de categorie van meest sexy atleet boven de 40 jaar.
Formule 2-coureur stunt in kwalificatie Bakoe met klungelige crash
Roman Staněk veroorzaakte een gevaarlijke en nogal wat onhandige crash in de kwalificatie van het FIA Formula 2 Championship op het Baku City Circuit. De Invicta Racing-coureur miste de eerste bocht en wilde terugkomen op de baan, maar knalde vol in de zijkant van de Van Amersfoort Racing-bolide van John Bennett. De Tsjech komt er met een gridstraf van slechts 5 posities vrij makkelijk van af.
