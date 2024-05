F1 blikt terug op sterke race Kvyat tijdens GP Emilia-Romagna in 2020

Bij de start van de Formule 1-wedstrijd in Imola in 2004, toen nog verreden als de Grand Prix van San Marino in plaats van Emilia-Romagna, duwde Michael Schumacher de BMW-Williams van Juan Pablo Montoya het gras op in de strijd om de tweede plaats. Uiteindelijk zou de Duitser zijn vierde zege op rij pakken en moest Montoya het met de derde stek doen achter de BAR-Honda van Jenson Button die vanaf pole position was vertrekken. Bij de persconferenties zei de Colombiaan over Schumacher dat hij blind of dom had moeten zijn om hem niet te zien.