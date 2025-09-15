F1 blikt terug op crash Verstappen en Ricciardo in Bakoe | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten.
F1 blikt terug op crash Verstappen en Ricciardo in Bakoe
Komend weekend gaat F1 richting Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan en - samen met het verremen van Lewis Hamilton in de eerste bocht - wellicht het meest bekende moment vanuit Azerbeidzjan was in 2018, toen Daniel Ricciardo en Max Verstappen bovenop elkaar reden aan het einde van het enorm lange rechte stuk.
Verstappen rond rondjes achter instructeur op Nordschleife af
Max Verstappen heeft de eerste horde genomen voor zijn speciale Nordschleife-rijbewijs, waarmee hij in de GT3 kan racen op het legendarische circuit. Resultaten zijn nog niet gedeeld, maar het circuit heeft alvast beelden vrijgegeven.
Red Bull viert overwinning Verstappen in Milton Keynes
Max Verstappen wist afgelopen weekend in Monza voor het eerst in bijna vier maanden weer een race te winnen. De Nederlander verloor weliswaar in de eerste ronde de leiding aan Lando Norris, maar zette dat in ronde vier alweer recht. Terwijl McLaren later in de race vooral bezig was met teamorders, kon Verstappen de wedstrijd rustig controleren. Ook op het hoofdkantoor van Red Bull Racing in Milton Keynes was men toe aan een succesje, en samen met Laurent Mekies en Verstappen werd de overwinning gevierd.
Norris gaat golfen na twee drukke raceweekenden
Voor Lando Norris is het, nu er komend weekend geen race is, tijd voor wat ontspanning na twee stresvolle weekenden. Golf is voor de Brit de manier om tot rust te komen.
F1 vraagt wat coureurs op hun pizza doen
De F1-coureurs zijn aangekomen in Monza voor het zestiende raceweekend van het seizoen 2025. Bij aankomst op het circuit is de meest logische vraag om te stellen als je in Italië bent: wat doe je het liefst op je pizza?
Leclerc onthult speciale helm voor thuisrace in Monza
Het raceweekend in Monza staat voor Ferrari niet alleen in het teken van de thuisrace. Dit weekend wordt er een ode gebracht aan de tijd dat Niki Lauda voor de Scuderia reed en de SF-25 ziet er daarom dit weekend al iets anders uit dan normaal. Charles Leclerc gaat nog een stapje verder. Zo heeft de Monegask voor dit weekend een compleet rode helm meegenomen en ook dat is een eerbetoon aan de drievoudig wereldkampioen.
De beste boardradio's van 2025 tot nu toe op een rijtje
Het is zomerstop en de coureurs hebben zich in de eerste races al vaak via de boardradio laten horen. Een paar van de beste boardradio's van dit seizoen op een rijtje.
F1 zet 'de meest unieke' fans in het zonnetje
F1 heeft over de hele wereld heel veel fans, die er veel voor over hebben om een raceweekend of een race mee te maken. F1 zet ze daarom tijdens de zomerstop even in het zonnetje.
Zandvoort toont beelden van opbouw Dutch Grand Prix
Hoewel het Formule 1-spektakel nog een week op zich laat wachten, zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zandvoort verandert langzaam maar zeker in een waar Formule 1-festival. De vele vrachtwagens hebben hun weg naar het circuit inmiddels gevonden en zelfs in de badplaats zelf duiken al fans op, in de hoop een glimp van de actie mee te pikken.
Red Bull blikt terug op eerste overwinning Verstappen in Zandvoort
De terugkeer van de Grand Prix van Nederland stond oorspronkelijk gepland voor 2020, maar door de pandemie ging dat niet door. In 2021 was het wél zover. Max Verstappen wist in het spannende seizoen, waarin hij op jacht was naar zijn eerste titel, niet alleen poleposition te pakken, maar ook de overwinning ging naar de thuisheld.
Verstappen probeert trucje om sneller te gaan: 'Helpt dit?'
Coureurs hebben hier en daar manieren om nét iets sneller de bochten uit te komen of beter te accelereren. In de karts zien we coureurs vaak even op en neer bewegen om de kart sneller vooruit te krijgen. Een ander 'trucje' is zo dicht mogelijk op het stuur zitten om minder luchtweerstand te creëren. Dat geldt alleen niet in de virtuele wereld, maar dat weerhoudt Max Verstappen er niet van om het toch even te proberen.
Formule 1 deelt aflevering 3 Grill The Grid
Het is zomerstop en zoals gebruikelijk komt de Formule 1 dan met de succesvolle zomerserie 'Grill The Grid' op de proppen. Inmiddels is ook aflevering drie gedeeld en moeten de rijders fouten spotten.
Kosterman komt in actie in F1 Academy tijdens Dutch Grand Prix
Volgend weekend is het tijd voor de Dutch Grand Prix. Niet alleen de Formule 1 komt in actie, maar ook de Porsche Mobil 1 Supercup en de F1 Academy. In de raceklasse, die exclusief voor vrouwen is, is dat weekend Esmee Kosterman als wild card toegevoegd. De Nederlandse coureur komt dus ook in actie voor het oog van het oranje legioen.
Hülkenberg blaast 38 kaarsjes uit
De nieuwste toevoeging aan het lijstje met podiumbezoekers heeft vandaag zijn 38e verjaardag mogen vieren. Gefeliciteerd, Nico!
Dierenvriend Verstappen heeft toch één grote angst
Dierenvriend Max Verstappen heeft naast zijn katten ook een hond in huis. Hoewel de viervoudig kampioen niet snel bang is aangelegd, zijn er toch een aantal dieren die hij liever niet tegenkomt. "Ik vind een kleine spin geen probleem, maar van die grote harige… Slangen vind ik ook helemaal niets. Gelukkig hebben we daar, waar ik in Monaco woon, geen last van. Bovendien woon ik nog best hoog," aldus Verstappen.
