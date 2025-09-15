F1 blikt terug op crash Verstappen en Ricciardo in Bakoe

Het raceweekend in Monza staat voor Ferrari niet alleen in het teken van de thuisrace. Dit weekend wordt er een ode gebracht aan de tijd dat Niki Lauda voor de Scuderia reed en de SF-25 ziet er daarom dit weekend al iets anders uit dan normaal. Charles Leclerc gaat nog een stapje verder. Zo heeft de Monegask voor dit weekend een compleet rode helm meegenomen en ook dat is een eerbetoon aan de drievoudig wereldkampioen.