Esteban Ocon geniet samen met vriendin van de zomerstop | F1 Shorts

Enkelvoudig wereldkampioen Nigel Mansell viert op 8 augustus zijn 71e verjaardag. De Engelsman begon in 1980 zijn Formule 1-carrière bij Lotus en zwaaide de sport vaarwel in 1995 toen hij voor McLaren reed. In die tussenliggende periode wist Mansell 59 podiumplekken, 32 pole positions en 31 overwinningen te pakken. Het hoogtepunt kwam in 1992 toen hij in de Williams zijn eerste en enige wereldtitel wist te pakken.