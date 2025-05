Het team van Red Bull Racing heeft de rollen eenmalig omgedraaid en Max Verstappen als race-engineer neergezet. De Nederlander kan het niet laten en haalt de klassiekers uit de kast, waaronder de befaamde boordradio van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Duitsland in 2018. De Engelsman werd door zijn team verzocht om geen pitstop uit te voeren, om vervolgens enkele seconden later met het 'legendarische' bericht te komen: "In, in, in, in, in, in, in, in, in."