Het iconische raceweekend in Macau staat op het programma. Donderdag werd in de FR World Cup al de eerste kwalificatiesessie gereden, die uiteindelijk door Oliver Goethe als snelste werd afgesloten. Vanochtend stond de tweede kwalificatiesessie op de planning, die zojuist met nog iets meer dan drie minuten is afgevlagd. De sessie werd namelijk al diverse keren onderbroken door klappers en andere schadegevallen, maar de Amerikaanse Ugo Ugochukwu was uiteindelijk vrijdag de snelste man. Daardoor mag hij op zaterdag de kwalificatierace vanaf pole position starten. Zondag staat de hoofdrace op het programma. Het spektakel is te volgen via het YouTube-kanaal van de FIA.