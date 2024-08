Coureurs blikken terug op 2023 F1 Grand Prix van Nederland | F1 Shorts

Toen voormalig Formule 1-coureur Robert Kubica zijn opwachting ging maken voor de koningsklasse, werd er zelfs al gesproken over misschien wel de nieuwe 'Michael Schumacher'. De Pool kon in zijn eerste run in de Formule 1 mooie dingen laten zien, maar na zijn handblessure, die hij opliep in 2011 tijdens een gigantische crash tijdens de Rally van Andorra, kon hij die oude vorm niet meer terugvinden. In 2019 keerde Kubica terug naar de Formule 1, maar erg memorabel was die rentree niet.