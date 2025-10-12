Mick Schumacher zal binnenkort deelnemen aan een officiële test van de IndyCar Series. Deze test zal op maandag 13 oktober plaatsvinden op de road course van Indianapolis Motor Speedway. Hij zal uitkomen voor Rahal Letterman Lanigan Racing, een van de teams waar Rinus VeeKay (naast AJ Foyt Racing en Juncos Hollinger Racing) in gesprek mee zou zijn voor een zitje in 2026. Schumacher nam twee seizoenen deel aan de Formule 1 met Haas, voordat hij aan de kant werd geschoven voor Nico Hülkenberg. Na een jaar als reservecoureur van Mercedes verhuisde de Duitser naar Alpine voor het FIA World Endurance Championship. Daar heeft hij in anderhalve seizoen al drie podiums op zijn naam geschreven.