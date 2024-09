Franco Colapinto verreed tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan pas zijn tweede Formule 1-race. Ondanks dat hij weinig ervaring heeft in de koningsklasse, ging hij op de zondag foutloos naar de achtste plek, vlak achter Williams-ploegmaat Alexander Albon. Colapinto is de eerste Argentijn om punten te scoren in de Formule 1 sinds Carlos Reutemann tweede werd in Zuid-Afrika in 1982. Ook Reutemann kwam uit voor het team uit Grove. De 21-jarige uit Buenos Aires deelde op Instagram zijn mooiste moment in Bakoe: "Wat waanzinnig en wat een droom die uitkomt om de handen te schudden met Lewis Hamilton." De zevenvoudig wereldkampioen kwam niet voorbij Colapinto en werd als negende geklasseerd.