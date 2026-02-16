Bizarre crashes op Bathurst: coureur kopstoot kangaroe, enorme klapper in blinde bocht

Jenson Button heeft een meerjarig contract getekend bij Aston Martin. Daar wordt hij de nieuwe teamambassadeur. Button, die in 2009 wereldkampioen werd met Brawn GP, wordt opnieuw teamgenoten met Fernando Alonso. In 2002 reed de Brit voor Renault, terwijl Alonso daar reservecoureur was, en ze reden samen voor McLaren in 2015 en 2016.

"Het is ontzettend gaaf voor me om me aan te sluiten bij Aston Martin in zo'n transformatieve periode voor het team en de geschiedenis van de sport", vertelde Button via Aston Martin tegenover GPFans. "De nieuwe samenwerking met Honda op fabrieksniveau met het team was een grote aantrekkingskracht en ik kijk ernaar uit om mijn jarenlange ervaring met hen in te zetten in mijn nieuwe rol als ambassadeur. Het seizoen van 2026 belooft fascinerend te worden en deel uitmaken van zo'n ambitieus team is een geweldige kans. Ik kan niet wachten tot Melbourne!"