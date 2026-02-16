Bizarre crashes op Bathurst: coureur kopstoot kangaroe, enorme klapper in blinde bocht | F1 Shorts
Bizarre crashes op Bathurst: coureur kopstoot kangaroe, enorme klapper in blinde bocht | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
Bizarre crashes op Bathurst: coureur kopstoot kangaroe, enorme klapper in blinde bocht
De Meguiar's Bathurst 12 Hour werd afgelopen weekend verreden op het Mount Panorama Circuit. Het bijzondere van deze race is dat het in het donker, om 5:45 uur lokale tijd, begint. Na een kwartier was de eerste safety car een feit. Christopher Mies stond met zijn Ford Mustang GT3 van Haupt Racing Team stil langs de baan. Hij stapte uit, doordrenkt in bloed en stukken kangaroe. De Duitser had het arme beest geraakt bij een snelheid van ongeveer 245 kilometer per uur. Mies was geschrokken, maar ongedeerd.
Wie helaas wel naar het ziekenhuis vervoerd moest worden, was Ralf Aron. De oudere broer van Alpine F1-reservecoureur Paul Aron reed aan de leiding in de tweede helft van de wedstrijd, toen hij plotseling in een blinde bocht de Tsunami RT-Porsche van Johannes Zelger tegenkwam. Deze stond er al bijna een halve minuut, maar de wedstrijdleiding greep niet in met een safety car én marshals bij de marshalpost voor de blinde bocht hadden niet met gele vlaggen gezwaaid. Aron had geen kans om op tijd af te remmen of Zelger te ontwijken. Zijn Mercedes-AMG van Craft-Bamboo Racing was zwaar beschadigd en de Est stapte uit met zichtbare pijn in zijn rug. In het ziekenhuis is gebleken dat hij inderdaad twee breuken in zijn rug heeft opgelopen. De wedstrijd werd voor 55 minuten stilgelegd met de rode vlaggen.
De spectaculaire race in Bathurst werd gewonnen door de GruppeM Racing-Mercedes-AMG van Maro Engel, Mikaël Grenier en Maxime Martin, nadat ze vanaf P29 waren gestart. Maxime Oosten was de best geklasseerde Nederlander met P5 algemeen en P2 in de Bronze Cup achter het stuur van de Kang's Racing Company-BMW. Nicky Catsburg streed lange tijd om de algemene overwinning in de Johor-Corvette, totdat bij teamgenoot Earl Bamber het linkerachterwiel met nog anderhalf uur te gaan afbrak. Bamber, Catsburg en Alexander Sims vielen uit.
Formule 1 krijgt bezoek van Carlos Alcaraz
Hoog tennisbezoek vandaag in de Formule 1, waar tennistopper Carlos Alcaraz op bezoek kwam in de paddock. Hij ging onder meer langs bij Fernando Alonso en Carlos Sainz, zijn landgenoten.
McLaren presenteert meer liveries
Alsof de nieuwe livery van McLaren op maandag nog niet genoeg was, heeft het team nóg twee liveries gepresteerd. Het gaat om de wagens van Ella Stevens en Ella Lloyd in de F1 Academy.
Cadillac in actie met hagelnieuwe livery tijdens filmdag in Bahrein
Cadillac, het elfde en nieuwste team op de Formule 1-grid, besloot vandaag een filmdag in te zetten op het Bahrain International Circuit, waar later deze week ook een wintertest gehouden zal worden. Valtteri Bottas en Sergio Pérez mochten in totaal maximaal 200 kilometer afleggen. Dat gebeurde voor het eerst met de daadwerkelijke kleurstelling voor het seizoen van 2026. Het waren belangrijke rondjes voor Cadillac vandaag, aangezien ze maar 764 kilometer hadden afgelegd tijdens de gehele shakedown in Barcelona twee weken geleden.
Organisatie Australische Grand Prix bezig met voorbereiding
De start van het nieuwe seizoen komt nu toch echt dichterbij. Vrijdag 6 maart gaat de Formule 1 van start in Melbourne en de organisatie van de Grand Prix van Australië is al druk bezig met de voorbereidingen.
Audi kondigt vrouwelijke coureur aan en tekent Felbermayr voor F1 Academy
Emma Felbermayr zal in 2026 aan haar tweede seizoen meedoen in de F1 Academy, de Formule 4-klasse voor vrouwelijke coureurs die in het voorprogramma staat van zeven Grands Prix. Vorig jaar kreeg ze steun van Sauber en kwam ze uit voor Rodin Motorsport. Ze won de tweede race op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Terwijl Sauber de transitie heeft gemaakt naar Audi, is Felbermayr gebleven, en dus krijgt ze nu steun van Audi, zo heeft het F1-team aan onder andere GPFans laten weten. Ook haar zitje bij Rodin Motorsport heeft ze behouden. In de F1 Academy doen onder meer de Nederlandese dames Nina Gademan en Esmee Kosterman mee.
Williams maakt na flinke vertraging eindelijk eerste meters op Silverstone
Williams moest vanwege vertragingen de gezamenlijke shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya vorige week overslaan. Maar de hagelnieuwe FW48-bolide heeft nu eindelijk haar eerste meters afgelegd, een week voor de eerste wintertest in Bahrein. De Williams kwam vandaag uit op het circuit van Silverstone voor een eigen shakedown.
Button maakt overstap naar Aston Martin: "Nieuwe samenwerking met Honda trok mij aan"
Jenson Button heeft een meerjarig contract getekend bij Aston Martin. Daar wordt hij de nieuwe teamambassadeur. Button, die in 2009 wereldkampioen werd met Brawn GP, wordt opnieuw teamgenoten met Fernando Alonso. In 2002 reed de Brit voor Renault, terwijl Alonso daar reservecoureur was, en ze reden samen voor McLaren in 2015 en 2016.
"Het is ontzettend gaaf voor me om me aan te sluiten bij Aston Martin in zo'n transformatieve periode voor het team en de geschiedenis van de sport", vertelde Button via Aston Martin tegenover GPFans. "De nieuwe samenwerking met Honda op fabrieksniveau met het team was een grote aantrekkingskracht en ik kijk ernaar uit om mijn jarenlange ervaring met hen in te zetten in mijn nieuwe rol als ambassadeur. Het seizoen van 2026 belooft fascinerend te worden en deel uitmaken van zo'n ambitieus team is een geweldige kans. Ik kan niet wachten tot Melbourne!"
Haas maakt eerste meters met VF-26 tijdens shakedown op Fiorano
Haas F1 Team heeft laten weten dat de VF-26, de bolide waarmee Ollie Bearman en Esteban Ocon aankomend seizoen mee zullen uitkomen, haar eerste meters heeft gemaakt. Bearman mocht achter het stuur kruipen en deed dat op Fiorano, het privécircuit van Ferrari.
Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal
Renger van der Zande had zich als tweede gekwalificeerd voor de Rolex 24 at Daytona, de seizoensopener van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship dat dit weekend verreden wordt. Hij had een rondetijd van 1:34.041 geklokt en kwam daarmee 0.102 seconden tekort op Jack Aitken. De Whelen Cadillac van de laatstgenoemde wordt echter teruggezet naar de allerlaatste positie in de GTP-klasse, de snelste klasse in IMSA. Het achterste skid block voldeed namelijk niet aan de technische reglementen. En dus mag Van der Zande zich de poleman noemen voor de Rolex 24. Hij deelt zijn Acura van Meyer Shank Racing het gehele seizoen met Nick Yelloly, en krijgen op Daytona ondersteuning van Honda-ster Kakunoshin Ohta en regerend IndyCar-kampioen Álex Palou.
F1-film van Brad Pitt en Lewis Hamilton genomineerd voor vier Oscars
F1, de film die mede door Lewis Hamilton geproduceerd werd en Brat Pitt in de hoofdrol had, is genomineerd voor maar liefst vier Oscars. Pitt speelt Sonny Hayes, die na dertig jaar terugkeert in de Formule 1 om het worstelende APXGP te helpen, het team dat onder leiding staat van zijn oude vriend Rubén Cervantes, gespeeld door Javier Bardem. Naast het F1 kans maakt op een Oscar in de categorieën van visuele effecten, van geluid en van film editing, is het ook genomineerd voor beste film van het jaar. Daar moet F1 het opboksen tegen Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners en Train Dreams.
Nederlands Red Bull-talent Rocco Coronel zet volgende stap en tekent bij MP Motorsport
Rocco Coronel zet een volgende stap in zijn autosportcarrière. De zoon van Tom Coronel domineerde vorig jaar het Ginetta Junior Championship, en mocht als gastrijder meedoen aan de seizoensfinale van de Spaanse Formule 4. Op het Circuit de Barcelona-Catalunya kwam hij op het podium terecht in Race 2. De door Red Bull gesteunde Nederlander zal in 2026 het volledige seizoen in het Spaanse F4-kampioenschap doen met het in Westmaas gevestigde MP Motorsport.
Racing Bulls start Red Bull Ford-motor
Nadat er al diverse geluiden van de nieuwe power units te horen zijn geweest, is het nu ook de beurt aan Red Bull Ford. Racing Bulls was dinsdag aanwezig in Imola en startte daar de gloednieuwe motor op. Geniet van het geluid.
Racing Bulls verrijdt eerste meters met Formule 1-wagen 2026
Het team van Racing Bulls heeft vandaag de eerste kilometers afgewerkt in de nieuwe VCARB03, de Formule 1-auto voor het seizoen van 2026. Vandaag is er vijftien kilometer verreden, morgen volgt er een filmdag.
Ferrari hint op aangepaste livery met onthulling van overalls Leclerc en Hamilton
Ferrari heeft vandaag de nieuwe raceoveralls van Charles Leclerc en Lewis Hamilton onthuld.
De pakken van de Monegask die al sinds 2019 voor Ferrari uitkomt, en van de zevenvoudig wereldkampioen hebben meer witte strepen. Geruchten deden al de ronde dat de Ferrari-livery anders zou worden voor 2026 met extra wit. De nieuwe raceoveralls lijken deze geruchten te bevestigen. Hoe de Ferrari er daadwerkelijk uit komt te zien, weten we pas op 23 januari, tijdens de lancering van de SF-26.
Gerelateerd
Net binnen
'Verbeteringen Aston Martin op z'n vroegst pas in tweede helft van 2026'
- 24 minuten geleden
Verstappen over "ramp" van reglementen: 'FIA heeft zich nooit gerealiseerd hoe slecht het is'
- 1 uur geleden
- 1
Williams verwacht vertrek Russell: "Kun je je hem en Verstappen in hetzelfde team voorstellen?
- 2 uur geleden
- 3
Red Bull Ford waarschuwt FIA over nieuw ADUO-reglement: "Geweldig als dit wordt afgeschaft"
- 2 uur geleden
VIDEO | 'Meer problemen bij Mercedes F1', Norris laat zich uit over Verstappen
- 3 uur geleden
- 1
Red Bull maakt rijdersbezetting voor tweede testweek in Bahrein bekend
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Het motorschandaal van Ferrari en de 'geheime overeenkomst' met de FIA | de grootste F1-mysteries
- 7 februari