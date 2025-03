Aston Martin staat stil bij eerste officiële werkdag van topontwerper Newey

Aston Martin is voor het eerst de baan opgegaan met de AMR25. Het Britse team is een van de weinige formaties die dezelfde rijdersbezetting heeft gehouden voor dit jaar. Fernando Alonso en Lance Stroll zien we aankomend seizoen dus weer in de groene kleuren. De grote verandering is dat topontwerper Adrian Newey zich bij de renstal voegt in maart.

De eerste meters zijn nu gemaakt met de nieuwe bolide van 2025 en dat gebeurde tijdens een filmdag op het Bahrain International Circuit, twee dagen voor de officiële wintertest op hetzelfde circuit. Later deze maandag is Mercedes aan de beurt, voordat Red Bull op dinsdag de baan eventjes voor zichzelf heeft.