Andretti tafelt op vooravond F1 75-evenement met F1-grootheden | F1 Shorts

Max Verstappen is sinds 2022 vast de leider van het kampioenschap bij de coureurs in F1. De Nederlander won het kampioenschap in 2022 en 2023 met overmacht en had in 2024 wat meer moeite, maar stond wel telkens weer bovenaan. Nu heeft de Nederlander 1000 dagen op rij bovenaan gestaan in het wereldkampioenschap.