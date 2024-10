Het team van Aston Martin schuift reservecoureur Felipe Drugovich naar voren om de eerste training in Mexico af te werken. De Braziliaan stapt in de AMR24 van Fernando Alonso en zal dat doen vanwege de verplichte rookietest binnen de koningsklasse. Teams moeten tweemaal per seizoen tijdens een eerste vrije training een rookie inzetten, om daaraan te voldoen. "Ik ben erg enthousiast om voor het eerst in de AMR24 te rijden – ik heb er al een tijdje naar uitgekeken! Ik heb een groot deel van het jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze auto in de simulator van het team, dus het zal waardevol voor me zijn om de correlatie tussen de sim en het echte werk te voelen", zo legt de Formule 2-kampioen van 2022 uit.