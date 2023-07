Ontdek Abu Dhabi met een volledig verzorgde zesdaagse Formule 1-reis met TUI

Advertorial

Donderdag 27 juli 2023 07:29

De Grand Prix van Abu Dhabi vormt ook dit jaar weer de seizoenafsluiter van het Formule 1-seizoen. Het Yas Marina Circuit is één van de meest indrukwekkende circuits op de kalender en wordt niet voor niets het "Arabische Monaco" genoemd. Wil jij het koningsklasse-jaar in stijl afsluiten? Dat kan, met de zesdaagse Formule 1-reis aangeboden door TUI.

Het raceweekend in Abu Dhabi wordt op vrijdag 24 november afgetrapt, met als hoogtepunt de Grand Prix zelf op zondag 26 november. Het Yas Marina Circuit vormt al enige jaren het decor voor het slotstuk van het Formule 1-seizoen en doet dat allesbehalve onverdienstelijk. Denk bijvoorbeeld aan de ontknoping van de titelstrijd tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton in 2016, of Max Verstappen die zich hier in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen kroonde na het inmiddels bij iedereen bekende spektakelstuk dat zich hier afspeelde. Het Yas Marina Circuit is het duurste circuit ooit gebouwd (bijna 900 miljoen euro) en is gelegen op een kunstmatig aangelegd eiland. Het is dan ook één van de meest moderne racebanen ter wereld en van alle gemakken voorzien. Tel daarbij op dat de layout in 2022 is aangepast om inhaalacties te bevorderen, en een weekend vol Formule 1-actie is gegarandeerd.

Zesdaagse Formule 1-reis TUI

In Abu Dhabi is naast de Formule 1 echter nog veel meer te bewonderen. Denk bijvoorbeeld aan het feest na afloop met onder andere Martin Garrix - de beste vriend van Verstappen - op het podium, maar ook aan alle andere bezienswaardigheden. Zo heb je de prachtige stranden aan de Perzische Golf, de hoogste wolkenkrabber ter wereld Burj Khalifa en de gigantische woestijn die deze wereldstad omsingeld. TUI biedt daarom een reis aan vanaf dinsdag 21 november tot en met maandag 27 november, zodat jij alle tijd hebt om naast de Formule 1 ook deze ontzettend bijzondere plek zelf te ontdekken. Voor meer informatie over de vluchttijden, de prijzen en de verblijfmogelijkheden, klik hier.

GPFans was afgelopen jaar ook in Abu Dhabi en maakte een mini documentaire over de stad en de race. Check deze hieronder:

Het programma

Na een vliegreis van ongeveer zes uur kom je op dinsdag 21 november aan in Abu Dhabi. Het vervoer naar het hotel staat al op je te wachten, waarna je tot en met donderdag 23 november de tijd hebt om even lekker uit te rusten en deze bijzondere plek te verkennen. Vanaf vrijdag 24 november wordt het raceweekend afgetrapt. Je kan ervoor kiezen vast naar het circuit af te reizen, of een aantal bezienswaardigheden te bezoeken. De zaterdag en zondag staat uiteraard volledig in het teken van de Formule 1, met een grote show na de race als afsluiter. Op maandag 27 november begint de terugreis, tenzij je er voor kiest later in de week te vertrekken. Alle informatie over deze reis inclusief een uitgebreide beschrijving van het volledige programma, lees je hier.