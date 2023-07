Mis de Grand Prix van Singapore en alle ervaringen rondom het circuit niet: koop je tickets!

Redactie

Vrijdag 28 juli 2023 07:00

De Formule 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix met Singapore Airlines als titelsponsor, wordt gehouden van vrijdag 15 tot en met zondag 17 september 2023. Het raceweekend in Singapore is veel meer dan alleen het stratencircuit. Met Singapore Airlines vlieg je comfortabel en in stijl naar Singapore om het allemaal van dichtbij te beleven.

De Grand Prix van Singapore staat al sinds 2008 op de kalender, waardoor in september de veertiende editie in Singapore verreden gaat worden. De Grand Prix van Singapore biedt drie dagen pure actie tegen de achtergrond van de schitterende skyline van Singapore met zijn iconische historische gebouwen en moderne architectuur. Onderdeel van dit weekend is de Grand Prix Season Singapore (GPSS). Het programma is al sinds 2016 onderdeel van het weekend en zal al op 8 september, een paar dagen voor het begin van het raceweekend op vrijdag, van start gaan. Het is een 'seizoen' met verschillende evenementen voor fans, waaronder optredens van artiesten en activiteiten na de race.

Dit jaar zal GPSS van 8 tot en met 17 september zijn. De race op zondag was de eerste nachtrace ooit in de Formule 1 en wordt in het heden nog steeds in het donker verreden. Het is één van de lastigste circuits om op te rijden voor de coureurs, niet alleen vanwege het circuit zelf. Ook de temperaturen en de vochtigheid tijdens het raceweekend maken het lastig voor de coureurs. De Grand Prix van Singapore zorgt echter ook voor prachtige plaatjes, zowel voor de coureurs als voor de aanwezige fans. Dit maakt de race fantastisch om te bezoeken, en dan hebben we het nog niet eens over de activiteiten buiten de sessie gehad die voor de fans georganiseerd worden.

Constant vermaak

Het weekend is de ultieme combinatie van on-track entertainment en off-track spektakel. Artiesten zoals Post Malone, Robbie Williams, Kings of Leon, Culture Club, Madness, Groove Armada, The Kooks en nog veel meer zullen optreden en zorgen voor meer dan 80 uur entertainment in het Circuit Park. Er is echter nog veel meer te beleven dan alleen het fantastische driedaagse spektakelstuk binnen de poorten van het circuit. Tijdens het Grand Prix Season Singapore verandert de stad in een plek waar het vol staat met leuke activiteiten en festivals met verschillende thema’s. Zo is er buiten de baan dus genoeg te doen voor de F1-fans. Wil je dit nou meemaken? Bestel dan hier je tickets bij Singapore Airlines voor het raceweekend.

Foto door: Singapore GP Pte Ltd

Districten Singapore

Er zijn vier districten waarin je meerdere evenementen kunt meemaken. Orchard Precinct Party, Clarke Quay Precinct Party, Kampong Gelam Precinct Party en Sentosa Precinct Party. In het district Orchard kom je internationale en lokale merken bij kraampjes, maar ook immersive experiences en optredens van verschillende artiesten. In Clarke Quay wordt het complex van CQ omgetoverd tot een gebied vol met entertainment, zowel overdag als 's nachts. Daar zullen onder meer leuke activiteiten gehouden worden en zullen ook kraampjes te vinden zijn.

In het Kampong Gelam district zul je vooral de focus zien liggen op kunst en cultuur, met als invalshoek auto- en motorsport. Je komt er onder meer speciale lichteffecten tegen, maar ook muziekfestivals, shows en uitdagingen waarbij veel gedanst moet worden. Tot slot het Sentosa district, waar de focus vooral op zon, zee en zand zal liggen. Het is de ideale plek om van het weer te genieten, mee te doen aan strandsporten en tevens een poging te wagen tijdens een schattenjacht.

Singapore Airlines

De beste manier om in Singapore te komen is door te reizen met Singapore Airlines. Als het aankomt op reizen vanuit Europa naar Singapore is er geen betere keuze dan Singapore Airlines. Bekend om de goede service en het streven naar perfectie, krijgt Singapore Airlines vaak de voorkeur van F1-fans die zich richting Singapore willen begeven. Vanuit Schiphol organiseert Singapore Airlines dagelijks vluchten met de Airbus A350-900, inclusief Business Class, Premium Economy Class en Economy Class.

Passagiers die met Singapore Airlines reizen zullen vroeg in de ochtend aankomen in Singapore, zodat deze passagiers het maximale uit hun reis kunnen halen. Als de titelsponsor van de Formule 1 brengt Singapore Airlines de sport en het reizen met comfort bij elkaar. Als je reist met Singapore Airlines reis je met genoeg entertainment zoals muziek, eten, films en series die je kunt kijken, spelletjes en nog veel meer om de vlucht nog aangenamer te maken. Het cabinepersoneel is tevens aanwezig om je reis nog prettiger te maken. Hierdoor krijg je tijdens je vlucht te maken met service van wereldklasse.

Klinkt dit goed? Boek dan hier je vliegtickets voor het raceweekend in Singapore. Wees snel, want er zit een limiet aan het aantal beschikbare stoelen.

