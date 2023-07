Jan Bolscher

Donderdag 6 juli 2023

Nyck de Vries vertelt openlijk over dat het hem heeft verbaasd hoe snel de wind kan draaien binnen de Formule 1-media. De Nederlander weet naar eigen zeggen dat het bij de sport hoort, maar heeft er bewust voor gekozen niets meer te lezen.

De Vries is sinds zijn fulltime-debuut in de Formule 1 begin dit jaar bij het team van AlphaTauri regelmatig onderwerp van gesprek. Een combinatie van factoren, ook buiten zijn eigen macht, hebben ertoe geleid dat de resultaten niet altijd overeenkomen met waar van tevoren op werd gehoopt. Verhalen over zijn toekomst doen hierdoor regelmatig de ronde. Zo zou hij al meerdere keren een ultimatum vanuit het team hebben gekregen om beter te gaan presteren. In Silverstone verwijst De Vries dit verhaal naar het rijk der fabelen, en legt meteen uit waarom hij ervoor heeft gekozen niet meer te lezen wat de media schrijven.

Windrichting

In gesprek met de Nederlandse media waaronder GPFans, krijgt De Vries de vraag of de media-aandacht in de Formule 1 hem tegen is gevallen, of dat het overeenkomt met wat hij had verwacht: "Ik zal niet ontkennen dat het mij verbaast hoe snel de wind kan veranderen", klinkt het. "Letterlijk één uur kan de hele perceptie van jullie [de media] veranderen, en daardoor die van iedereen die kijkt. Dat hoort bij deze wereld. Op zich verbaast mij dat niet, want het is altijd zo geweest. Alleen moet je jezelf daar een beetje voor beschermen en afsluiten."

Hoe hij dat doet? "Niks lezen. Voor dit seizoen... Ik bedoel ik hou van onze sport en ik heb heel veel passie, en ik vind het heel leuk om alle andere klassen te volgen. Maar dat doe ik nu iets minder omdat het onmogelijk is om Formule 1-nieuws te ontwijken als je nieuws over andere klassen aan het lezen en aan het zoeken bent. Zoals ik al zei, de wint verandert hier zo snel dat het geen zin heeft om het te lezen. Er moet geschreven worden."

De beste versie van zichzelf

Dat er vanuit de media regelmatig kritisch naar De Vries wordt gekeken, maar dat hij op maandag net zo goed de grote held zou zijn als hij op zondag als negende over de streep komt, stoort hem verder niet: "Omdat ik mij er niet echt door laat leiden, want ik lees niks. Als je gewoon niks leest en je eigen ding doet... Zoals ik eerder zei: ik probeer de beste versie van mijzelf te zijn en dat is waar ik mee bezig ben. Wat iemand vandaag of morgen zegt dat kan overmorgen weer anders zijn. Daar kan ik mijn emoties niet door laten leiden want dan zit ik letterlijk 24/7 in een achtbaan."

De wereldkampioen Formule E van 2021 vervolgt: "Na de eerste paar weekenden heb ik ingezien dat het nergens voor nodig is en dat het je niks brengt. Iedere dag of ieder uur kan de wind anders staan. Het zijn allemaal momentopnames en die worden constant gestuurd door eigenlijk alleen de uitslagen. Eigenlijk zit er weinig diepte achter, vaak."