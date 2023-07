Waarom de Formule 1 in 2024 drie races op zaterdag gaat organiseren

Lars Leeftink

Woensdag 5 juli 2023 20:01 - Laatste update: 20:08

Op woensdag heeft de Formule 1 de kalender voor 2024 geopenbaard. Wat meteen opviel was dat er in 2024 naast de Grand Prix van Las Vegas nog twee races op een zaterdag verreden gaan worden. De vraag is: waarom heeft de Formule 1 voor in totaal drie races op zaterdag gekozen?

Op de kalender voor het seizoen 2024 staan 24 races. Het zijn alle races die in 2023 ook op het programma staan, met de Grand Prix van China die terugkeert op de kalender na jaren afwezig te zijn geweest. Naast dat de Grand Prix van Azerbeidzjan van het begin van het seizoen naar september is verplaatst, was er nog iets wat meteen in het oog sprong. Er worden aan het begin van 2024 twee races op zaterdag verreden. Daar waar de Grand Prix van Las Vegas voor Nederlanders gewoon op een zondag is (zondagochtend), is dit voor de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië in 2024 niet het geval.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko kan niks met suggestie Hamilton voor regelwijziging: "Het valt niet te controleren"

Waarom op zaterdag?

De reden waarom beide races op een zaterdag verreden gaan worden en het weekend dan dus waarschijnlijk op een donderdag begint met twee vrije trainingen, is vanwege het geloof in beide landen. De Ramadan begint namelijk op zondag 10 maart. Nou is dit voor de race in Bahrein (2 maart) geen groot probleem, maar voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië wel. Die zou op zondag 10 maart zijn, terwijl de Ramadan ook op die dag begint. Dit botst dus met elkaar, waardoor de Formule 1 in overleg met de organisatie van de race in Saoedi-Arabië heeft besloten de race op een zaterdag te houden. Hierdoor kan de focus een dag later gewoon op de Ramadan.

Las Vegas

Op papier zijn er in 2024 dus drie races op zaterdag. De Grand Prix van Las Vegas gaat in 2023 ook al op een zaterdagavond in Las Vegas verreden worden. In Nederland is dit echter zondagochtend vroeg, waardoor er voor Nederlanders in 2023 eigenlijk geen race op zaterdag op het programma staat. In 2024 zal dit wel gelden voor de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië. De kans is vrij groot dat die weekenden qua sessies op donderdag beginnen, en op zaterdagmiddag of avond Nederlandse tijd gaan eindigen.