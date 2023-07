LIVE: Goedemorgen GPFans blikt vooruit op de Grand Prix van Oostenrijk

Redactie

Zondag 2 juli 2023 09:00

Goedemorgen GPFans gaat om 10:00 uur van start met de voorbeschouwing op de Grand Prix van Oostenrijk. De presentatie is wederom in handen van Sebastiaan Kissing, die aan tafel Asian Formula 3-kampioen Joey Alders en GPFans-redacteuren Remy Ramjiawan en Brian van Hinthum ontvangt. In de uitzending komen onder meer Red Bull-simulatorcoureur Rudy van Buren en IMSA-rijder Renger van der Zande aan het woord.

De nieuwste aflevering van Goedemorgen GPFans in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring, kun je live volgen via YouTube, in de app of via de ingevoegde video hieronder. Wil je live meepraten tijdens de uitzending of vragen stellen aan de gasten aan tafel? Dat kan. Abonneer je even op het YouTube-kanaal van GPFans en laat je bericht achter in de commentsectie tijdens de liveshow. Wie weet wordt jouw vraag of opmerking wel behandeld door de heren aan tafel.