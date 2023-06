Jan Bolscher

Vrijdag 30 juni 2023 18:00 - Laatste update: 18:01

Nyck de Vries is in Oostenrijk tijdens de kwalificatie blijven steken op de twintigste en laatste starttijd voor de Grand Prix van aanstaande zondag. De Nederlander legt uit dat de baanomstandigheden snel veranderden.

De kwalificatie in Oostenrijk stond net als voorgaande jaren bom vol de baanlimieten, waar ook De Vries meerder malen het slachtoffer van werd. In zijn laatste run in Q1 was zijn tijd echter simpelweg niet snel genoeg, waardoor hij bleef steken op de twintigste en laatste plaats. Teammaat Yuki Tsunoda vond eveneens zijn Waterloo in de eerste kwalificatiesessie, maar wist zich met P16 iets verder naar boven te positioneren. Tegenover Viaplay vertelt De Vries waar het misging.

Grote fout in bocht één

"Ik denk dat we performance verloren naarmate de sessie vorderde. De omstandigheden veranderden, de baantemperatuur kwam naar beneden en de grip kwam omhoog", klinkt het. "Dat ging een beetje ten koste van onze balans en daardoor konden we niet snel genoeg reageren. De verschillen zijn zo minimaal. Daarbij maakte ik in mijn laatste run een grote fout in bocht één waardoor ik twee tienden verloor. Dat had ons iets dichterbij gebracht, maar nog niet echt om op merit door te kunnen naar Q2."