AlphaTauri-teambaas Franz Tost vertelt dat Nyck de Vries zijn toekomst bij het team volledig in eigen hand heeft. Wel verwacht de Oostenrijker betere performance van de 28-jarige coureur nu de Formule 1 een aantal traditionele Europese circuits op rij aandoet waarmee De Vries bekend is.

De Vries wist een zitje bij het zusterteam van Red Bull Racing voor 2023 uit het voor te slepen door in het voorgaande seizoen verschillende succesvolle opwachtingen te maken in de Formule 1. De coureur uit Sneek verreed meerdere vrije trainingen voor verschillende teams en plaatse zichzelf definitief in de kijker met zijn invalbeurt bij het team van Williams op Monza. Hier kwam De Vries als negende over de streep waarmee hij waardevolle punten voor het team verdiende.

Debuutseizoen De Vries

Het debuutseizoen van De Vries verloopt tot op heden echter stroef. Na negen races staat hij met nul punten op de negentiende plaats in het kampioenschap, waar teammaat Yuki Tsunoda met twee punten de zeventiende stek bekleedt. Dat lijkt wellicht een marginaal verschil, maar in het onderlinge duel trekt de 23-jarige Japanner vaker wel dan niet aan het langste eind. De toekomst van De Vries is dan ook regelmatig onderwerp van gesprek.

Stoeltje AlphaTauri

Gevraagd naar of het stoeltje van De Vries dit seizoen nog op losse schroeven kan komen te staan, vertelt Tost tegenover onder andere Autosport.com: "Nyck beslist, niet het team. Als hij goede performance laat zien, waarom zouden we hem dan vervangen? Tost erkent dat de het eerste seizoensdeel niet makkelijk is geweest voor nieuwkomers, maar verwacht wel een betere performance nu er een aantal traditionele Europese circuits worden aangedaan: "In de Formule 1 ervaart iedere coureur druk. We zullen zien hoe Nyck het hier doet en hoe Nyck het in Silverstone doet, want hij kent deze circuits. We moeten niet vergeten dat rookie coureurs vandaag de dag in een hele moeilijke positie zitten."