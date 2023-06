Remy Ramjiawan

Donderdag 15 juni 2023 22:26

Hoewel Max Verstappen met een riante voorsprong afreist naar Canada, hoopt hij ook dat de concurrentie snel zal gaan aanhaken. Voorlopig is er nog geen kruid gewassen tegen de RB19 in de handen van de Nederlander en Verstappen hoopt, ook voor de sport, dat er meer teams kunnen mee knokken.

Verstappen evenaart met een overwinning in Canada het aantal zeges van Formule 1-legende Ayrton Senna. Red Bull Racing heeft in 2023 voorlopig alle races te winnen en mocht dat in Montreal wederom gebeuren, dan zou dat de honderdste keer zijn dat er een Red Bull met de overwinning naar huis gaat. Voor de dominantie van Red Bull is hard gewerkt en op Verstappen.com gaat de regerend kampioen erop in.

'Hoop dat teams dichter bij komen'

"Soms is het leuk om een beetje competitie te hebben. Ik genoot natuurlijk van 2021, maar ik genoot ook van 2022. We hadden toen aan het begin van het jaar wat problemen met de betrouwbaarheid. De auto was ook wat zwaar. Maar aan het einde was de auto best dominant", legt hij uit. De sport heeft echter wel vaker dominante periodes gehad, maar het kan 'saai' overkomen. "Voor de sport in z’n algemeen snap ik dat mensen verveeld raken wanneer één team domineert. We hebben het ook gezien met Mercedes, Ferrari en Red Bull in het verleden. Ik hoop dat meer teams dichter bij kunnen komen. Zodat er een ander team is dat kan winnen als je een heel klein probleem hebt of wanneer je de afstelling niet 100 procent goed krijgt", zo geeft hij eerlijk toe.

'Hij is een echte racer, een beest'

Hoewel het voor sommige kijkers misschien niet altijd leuk is om dezelfde gezichten te zien winnen, geniet Verstappen er zelf nog wel altijd van. "Dit is veel beter dan wat dan ook", vertelt de 25-jarige coureur. Over wie er dan een race mag winnen, daar heeft Verstappen ook al over nagedacht. "Fernando. Hij is een echte racer. Hij verdient het. Hij gaf nooit op en hij houdt echt van de sport. Soms dacht ik wel eens ‘Jezus, na zoveel jaar in een auto in het middenveld verlies je misschien wel wat van die liefde voor de sport.’ Maar hij is een echte racer, een beest. Dus ik zou Fernando dit jaar wel graag een race zien winnen", aldus Verstappen.