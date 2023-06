Jan Bolscher

Dinsdag 13 juni 2023 17:46 - Laatste update: 18:08

EA Sports heeft de ratings van alle twintig coureurs bekengemaakt voor de nieuwe Formule 1-game F1 23. De nieuwste editie van het jaarlijkse spel verschijnt op vrijdag 16 juni op de markt.

Het bekendmaken van de ratings van de coureurs in aanloop naar de release van de nieuwe game zorgt traditiegetrouw voor discussie op het internet. Dit jaar is het opnieuw Verstappen die de lijst aanvoert met een rating van 94, waar 100 het hoogst haalbare is. Lewis Hamilton (92) en Fernando Alonso (92) completeren de top drie, gevolgd door Charles Leclerc, Sergio Pérez en Lando Norris. Zij hebben alle drie een rating van 89 toegedeeld gekregen. Carlos Sainz (88), George Russell (88), Valtteri Bottas (87) en Esteban Ocon (86) vullen de top tien in.

Onderste tien

Op de elfde plaats vinden we Pierre Gasly (85) terug, gevolgd door Lance Stroll (84), Alexander Albon (83), Yuki Tsunoda (83), Kevin Magnussen (81) Nico Hülkenberg (81) en Zhou Guanyu (78). Aangekomen bij de rookies van dit seizoen nemen de ratings een aanzienlijke duik. Oscar Piastri brengt het er het beste vanaf met een rating van 74. Logan Sargeant en Nyck de Vries moeten het beiden doen met een gemiddelde van 71.

Volledige driver ratings F1 23

1. Max Verstappen - rating 94

2. Lewis Hamilton - rating 92

3. Fernando Alonso - rating 92

4. Charles Leclerc - rating 89

5. Sergio Pérez - rating 89

6. Lando Norris - rating 89

7. Carlos Sainz - rating 88

8. George Russell - rating 88

9. Valtteri Bottas - rating 87

10. Esteban Ocon - rating 86

11. Pierre Gasly - rating 85

12. Lance Stroll - rating 84

13. Alexander Albon - rating 83

14. Yuki Tsunoda - rating 83

15. Kevin Magnussen - rating 81

16. Nico Hülkenberg - rating 80

17. Zhou Guanyu - rating 78

18. Oscar Piastri - rating 74

19. Logan Sargeant - rating 71

20. Nyck de Vries - rating 71

GPFans sprak eerder deze week met Lee Mather over de gloednieuwe Formule 1-game: