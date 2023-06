Brian Van Hinthum

Donderdag 8 juni 2023 15:03 - Laatste update: 15:34

De afgelopen twee weken was GPFans - zoals je wellicht al voorbij hebt zien komen op onze website, ons YouTube-kanaal of op Instagram - aanwezig in Monaco én Barcelona om verslag uit te brengen van de races in beide steden. Tijd voor een uitgebreid (sfeer)verslag van de twee races die bijna als tegenpolen door het leven kunnen.

Op woensdag 24 mei was het zover en vlogen we met twee man sterk richting Aeroport Nice om vanaf daar nog ongeveer een half uurtje richting het illustere Monaco te rijden met de huurauto. Onderweg naar het prinsdom kijk je in het zuiden van Frankrijk eigenlijk al je ogen uit. Prachtige bergen omringen de snelwegen waar je overheen gaat en hoe dichter je bij Monaco komt, hoe mooier het allemaal lijkt te worden. Als iemand die al vanaf zijn veertiende naar de Formule 1 en dus ook de Grand Prix van Monaco kijkt, kun je de beelden van het dwergstaatje inmiddels wel dromen. Des te meer bizar is het dan ook wanneer je daadwerkelijk het illustere plaatsje met je auto binnen rijdt, eigenlijk wel een soort droom die op dat moment uitkomt.

Surrealistische beelden

Nadat we de perspas voor collega Jan Bolscher hadden opgehaald in een chique hotel, was het tijd om richting ons verblijft te vertrekken. Ook hier keek je eigenlijk weer je ogen uit door de mooie omgeving waar we ons bevonden met een prachtig uitzicht over de bergen en de zee even verderop van ons balkon. Een uitstekende uitvalsbasis voor de rest van het weekend. Na een welverdiend nachtje rust was het op donderdag tijd om het piepkleine landje te verkennen. Voor Jan was het tijd voor mediaday op donderdag, terwijl ik op verkenning ging in Monte Carlo. Met zijn oppervlakte van 2,03 km² is het na Vaticaanstad het kleinste land ter wereld en dus moest de weg vinden geen probleem zijn. Ter vergelijking: Central Park in New York City kent een oppervlakte van 2,59 vierkante kilometer.

Het bijzondere uitzicht vanaf het verblijf

Al snel heb je door dat werkelijk het hele land - hoe bizar dat ook klinkt - ingesteld is op de Formule 1. Het verkeer en de infrastructuur verlopen het hele weekend verrassend gestroomlijnd voor zo'n kleine plek en dus is het vervoer van en naar het circuit geen bottleneck, zoals we van te voren wellicht verwacht hadden. Vanaf dat moment is het rondlopen in Monaco bijna surrealistisch te noemen. De hele stad lijkt dat weekend Formule 1 te ademen en alle horeca en ondernemers zijn volop ingesteld op het circus van de koningsklasse. Op donderdag is het vanzelfsprekend nog wat rustig wat betreft aanwezige fans.

Bijzondere vrijdag

Op de vrijdag stond in de ochtend een gesprek met Porsche Supercup-coureur Larry ten Voorde op het programma op ongeveer een half uurtje lopen van de plek waar wij onze auto parkeerden. Eén van de bizarre dingen aan Monaco is dat de verschillende paddocks, van Formule 1 tot aan Formule 2 tot aan Porsche Supercup, op allemaal verschillende plekken in de stad gelegen zijn. Sommige paddocks zijn nog een eind van het circuit. Zo zat de Formule 2-paddock letterlijk in onze parkeergarage, wat weer bijzondere taferelen oplevert wanneer zij moeten aantreden op het circuit. Elke auto wordt voor aanvang van een sessie met een man of zes over de openbare weg richting het circuit gerold. Nog best wel een stukje voor de engineers. Zoiets zie je ook alleen in Monaco, geloof ik.

Na een leuk gesprek met Ten Voorde was het weer terug om door de prachtige parkjes richting het centrum te lopen om daar wat sfeer te gaan proeven bij de toegestroomde fans. Al snel merkte ik dat de sfeer in Monaco toch nét wat anders is dan bij een normale Formule 1-race. Waar je normaal gesproken over hordes echte liefhebbers kunt beschikken, lijkt het in Monaco toch vooral - niet geheel verrassend - een kwestie te zijn van zien en gezien worden. Echt enthousiaste fans met vlaggen en de gekste merchandise zie je veel minder lopen dan bij een 'normale' Grand Prix.

Later op de vrijdagmiddag was Michael Bleekemolen zo vriendelijk om ons op zijn jacht welkom te heten die op enkele meters van het circuit lag. Vanaf zijn aangename plek pikten we nog een stuk van de tweede vrije training mee en hadden we perfect zicht op het uitkomen van Tabac tot aan La Rascasse. Met Bleekemolen spraken we onder meer over het aanleggen van zijn jacht in de haven van Monaco en wat daar allemaal bij komt kijken, dat verslag kun je hier lezen. Nadat we weer een bijzondere ervaring rijker waren, zat de vrijdag er na een lange dag weer op en konden we toe gaan leven richting de zaterdag: quali day.

Uitzicht in de haven van Monaco

Leclerc in de zijspiegel

Vanaf dat moment ging het allemaal razendsnel. Op zondagochtend hadden we toen we naar het circuit reden plotsklaps thuisheld Charles Leclerc op zijn fiets achter ons rijden toen hij op weg was richting circuit, ook weer een vrij bijzonder moment. Vanaf toen hebben we op de best mogelijke manier verslag uit gebracht van de Grand Prix van Monaco, die uiteindelijk door Max Verstappen op zondag op zijn naam werd geschreven. De Grand Prix toonde nog maar eens hoe verraderlijk het weer zo tussen de bergen kan zijn, want richting het einde van de race viel er natuurlijk ineens op sommige plekken op het circuit behoorlijk veel regen en werd de race even op zijn kop gezet. Nadat alle quotes bij zowel coureurs als fans opgehaald waren, werd het tijd om richting ons hoofdkwartier te vertrekken. Maandag was het alweer tijd om door te vliegen richting Barcelona.

Op naar Barcelona

Nadat we in het holst van de nacht van maandag op dinsdag ons nieuwe verblijf binnen kwamen hadden we even twee dagen de gelegenheid om de batterijen op te laden voor het volgende raceweekend: de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Catalunya, de plek waar Verstappen in 2016 natuurlijk zijn eerste Grand Prix op fabelachtige wijze op zijn naam wist te schrijven. Het beloofde natuurlijk een compleet ander weekend te worden dan in Monaco, zo ligt het circuit in tegenstelling tot dat in Monte Carlo een stuk buiten Barcelona gelegen ergens in een bos, een hele andere omgeving dus.

Op de donderdag was het opnieuw tijd voor mediaday en daar waar collega Jan opnieuw de paddock in ging, koos ik ervoor om even in Barcelona zelf een kijkje te gaan nemen. Was het daar ook zo'n gekte rondom de Formule 1? Het simpele antwoord bleek een duidelijke néé. In Barcelona zelf zou je eigenlijk geen moment zeggen dat in dat weekend het grootste racecircus ter wereld neer zou strijken en er honderdduizenden enthousiaste fans richting de regio in Catalonië zouden trekken. De wereldstad leek zich vooral gewoon bezig te houden met het dagelijkse leven en dus moest je voor Formule 1-sfeer toch echt rondom het circuit zijn.

Andere omstandigheden dan Monaco

Dat was dan ook de plek waar ik vanaf vrijdag het hele weekend te vinden was en toegegeven, dat is toch een vrij andere ervaring dan in Monaco, waar alles tot in de puntjes geregeld is. Rondom Circuit de Catalunya valt dat toch wel wat meer tegen. Rondom het circuit zijn er eigenlijk teleurstellend weinig faciliteiten. Er zijn enkele eet- en drinkkraampjes op willekeurige plekken neergegooid en vanaf sanitaire voorzieningen lijken de Spanjaarden al helemaal weinig kaas gegeten te hebben. Rondom het hele circuit zie je heel af en toe een verdwaalde Dixi staan, waar dan op drukke momenten een rij van jewelste voor staat. Je zou zeggen dat het toch wat handiger is om een hele rij naast elkaar neer te gooien als er honderdduizenden fans richting je circuit komen.

Enfin, de omstandigheden waren dan wat minder in Barcelona dan Monaco, de fans daarentegen waren - zoals verwacht - een stuk enthousiaster. Met name op de vrijdag was het enthousiasme onder de fans groot. De Spanjaarden lieten maar weer eens zien over een aanstekelijk fanatisme te beschikken. Met name thuisheld Fernando Alonso leek op dit moment groter dan ooit onder de lokale bevolking. Overal waar je keek zag je groene Aston Martin-petjes en -shirtjes en men stak de liefde voor de 41-jarige coureur niet onder stoelen of banken. Ook Carlos Sainz kon natuurlijk op wat support rekenen van zijn landgenoten, maar de grote held bleek toch wel de Aston Martin-coureur te zijn.

Oranjezee en dominante Verstappen

Vanzelfsprekend liepen er op de plek waar Verstappen zijn allereerste Formule 1-race wist te winnen ook een hoop Nederlandse fans rond. Overal waar je keek kon je wel oranje spotten en eigenlijk kun je de Nederlanders er altijd wel op vertrouwen een goede sfeer en feestje te bouwen. Het gehele weekend hebben we mensen gesproken en met name in de eerste dagen zat de sfeer er goed in, zoals je kunt zien in onze laatste aflevering van Goedemorgen GPFans, waarin een aantal van de afgenomen interviews de revue passeert.

Op zondag wist Verstappen met grote overmacht de Grand Prix van Spanje op zijn naam te schrijven en eigenlijk zorgde de toch enigszins teleurstellende race ook voor voornamelijk timide reacties rondom het circuit, waar veel fans toch op wat meer spanning gehoopt hadden en wellicht zelfs wat regen, al bestempelde men het weekend toch voornamelijk als een heerlijk feestje. Met de zondag kwam er ook een eind voor ons aan een hele bijzondere trip met toch eigenlijk twee uitersten aan Grands Prix in de vorm van Monaco en Barcelona. Een hele bijzondere ervaring.