Maak een pitstop bij Shell en ga mee naar de race van het jaar op Zandvoort

Maandag 24 juli 2023

Wil jij de race op Zandvoort een heel weekend van dichtbij meemaken? Ga dan snel naar een bemand Shell-tankstation bij jou in de buurt. Bij iedere tankbeurt - of aanschaf van een lunchdeal - maak je kans om met 2 personen het spektakel in Zandvoort bij te wonen. Tank je Shell V-Power of heb je Air Miles, dan maak je zelfs dubbel of extra kans.

Het raceweekend in Zandvoort is altijd één groot feest. Van 25 t/m 27 augustus stroomt het circuit vol met honderdduizenden uitzinnige fans. En jij kunt hier bij zijn. Shell heeft namelijk een aantal plaatsen voor jou gereserveerd. Het enige wat je hoeft te doen, is je auto tanken of laden bij een bemand Shell-tankstation bij jou in de buurt. Ook met de aanschaf van een lunchdeal maak je kans om met 2 personen het racespektakel in Zandvoort bij te wonen, op zowel de vrijdag, zaterdag als zondag.

Zo maak je kans op weekendkaarten voor GP op Zandvoort

Om kans te maken op deze fantastische belevenis in de Noord-Hollandse duinen, maak je een pitstop bij het dichtstbijzijnde bemande tankstation van Shell. Scoor een kraskaart door minimaal 20 liter benzine of diesel te tanken of 20 kWh te laden. Ga je voor Shell V-Power brandstof, dan ontvang je maar liefst 2 kraskaarten. Je kunt ook een lunchdeal scoren om een kraskaart te bemachtigen. De lunchdeal is alleen verkrijgbaar bij Shell-tankstations met een inpandige bakkerij. De code op de kraskaart(en) vul je in op shell.nl/zandvoort om deel te nemen aan de actie.

Spaar je ook Air Miles? Vul dan ook je Air Miles-kaartnummer in om extra kans te maken op het driedaagse spektakelstuk in Zandvoort. Je kunt tot 21 augustus aanstaande deelnemen aan de winactie van Shell.

Waarom Shell V-Power tanken?

Shell is altijd bezig om haar producten te blijven ontwikkelen, te innoveren en te verbeteren om klanten onze beste producten te kunnen leveren. Na meer dan vijf jaar onderzoek en ontwikkeling presenteerden zij vorig jaar de nieuwe en verbeterde Shell V-Power, haar beste brandstof ooit gemaakt. De Shell V-Power Benzine heeft een hoog octaangetal van minimaal 98.

Het bevat 3x meer reinigende moleculen dan de reguliere brandstof Shell Euro 95 en reinigt daardoor 100% de belangrijkste motoronderdelen zoals inlaatkleppen en brandstofinjectoren. Daarnaast biedt Shell V-Power de beste bescherming tegen slijtage en corrosie. Je motorprestaties kunnen vrijwel volledig herstellen bij consistent gebruik van Shell V-Power.

Meer weten over de actie van Shell of de voorwaarden lezen? Klik hier!