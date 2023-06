Jan Bolscher

Zondag 4 juni 2023 10:29

Fernando Alonso is na afloop van de kwalificatie voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona teleurgesteld in zichzelf. De thuisheld kwam niet verder dan de negende tijd, nadat hij een foutje maakte in Q3.

De kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd verreden onder verraderlijke omstandigheden. Tot kort voor de start van de sessie viel er neerslag op het circuit, waardoor het asfalt nog niet overal was opgedroogd. Alonso ondervond dit aan den lijve toen hij in zijn out-lap in Q1 naast de baan raakte en de grindbak in vloog, met aanzienlijke schade aan zijn vloer tot gevolg. Tijdens zijn snelle run in Q3 ging de tweevoudig wereldkampioen opnieuw wijd, waardoor de negende tijd uiteindelijk het hoogst haalbare bleek. Hij zal op zondag als achtste starten vanwege een gridstraf voor Pierre Gasly.

Artikel gaat verder onder video

Fout in out-lap

"Q1 heeft vandaag waarschijnlijk alles in gevaar gebracht", vertelt Alonso na afloop van de kwalificatie tegenover onder andere GPFans. "Ik maakte een fout. Ik denk dat ik op het natte deel van de baan kwam in de laatste bocht, want ik verloor de auto. Dat was pijnlijk, het grind vernietigde de vloer compleet. Het doet nog meer pijn omdat het een out-lap was. Ik was niet eens aan het pushen. Het was geen push-lap, maar de out-lap. Ik ben teleurgesteld in mijn performance vandaag. Hopelijk kan ik op zondag beter werk leveren."

Wijd in bocht tien

Alonso heeft vertrouwen in een goed resultaat op zondag, omdat hij onder de indruk was van de performance van zijn AMR23. Volgens de Spanjaard had hij zelfs met zijn beschadigde vloer de tweede tijd kunnen rijden: "De race is morgen. De auto voelde zelfs met de schade aan de vloer erg competitief. In Q3 stevende ik af op een 1.12.7 tot bocht tien, daar ging ik weer wijd op het natte deel van het circuit. Toen ik zag dat een 1.12.7 de tijd voor P2 en P3 is, was ik verbaasd. Daarom ben ik optimistisch voor morgen. De auto lijkt veel snelheid te hebben."