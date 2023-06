CyberGhost VPN: Eenvoudig Formule 1 kijken vanaf je vakantieadres in het buitenland

Redactie

Donderdag 1 juni 2023 07:00 - Laatste update: 07:55

De Formule 1 via je vertrouwde aanbieder kunnen kijken vanaf je zonnige vakantieadres in het buitenland? Dat kan met CyberGhost VPN. Deze virtuele dienst stelt je in staat vanuit het buitenland te internetten en te streamen alsof je gewoon in Nederland bent. Super handig als je geen enkele vrije training, kwalificatie of Grand Prix wil missen dit seizoen. Via GPFans krijg je nu ook nog eens extra korting!

Met de propvolle Formule 1-kalender van 2023 kan het maar zo eens voorkomen dat je niet altijd in Nederland bent wanneer er een Grand Prix op het programma staat. Denk aan een lange zomervakantie in Kroatië, een wintersportreis naar Oostenrijk of een weekendje weg in de Belgische Ardennen. Op deze momenten kan het lastig zijn om de Formule 1 te volgen zoals je gewend bent. Dit wordt echter verleden tijd met een abonnement bij CyberGhost VPN. Deze VPN-aanbieder stelt je in staat vanaf iedere locatie in de wereld veilig, snel én anoniem over het internet te surfen of streams te bekijken bij de voor jou vertrouwde diensten, zoals Netflix en Videoland, maar ook F1 TV Pro en Viaplay. Erg handig dus!

Wat is een VPN en wat kan ik ermee?

VPN staat voor Virtual Private Network. Wanneer je verbonden bent met het internet - met welke apparaat dan ook -, dan geef je doorgaans behoorlijk wat informatie prijs. Zo is je locatie door middel van het IP-adres te achterhalen en kunnen diverse partijen zien welke websites je bezoekt en welke bestanden je down- en uploadt. Ook is een 'open verbinding' gevoelig voor hackers. En dit alles wil je natuurlijk liever niet. Een VPN-server biedt hierin uitkomst. Wanneer je middels een VPN-verbinding surft en streamt, wordt al je internet- en dataverkeer versleuteld en afgeschermd voor externe partijen. Je surfgedrag, je locatie, je downloads; alles wordt verborgen. Je geniet dus van optimale privacy en veiligheid.

Met CyberGhost VPN kijk je overal ter wereld Formule 1

Formule 1 kijken met een VPN in het buitenland

Wanneer je een account aanmaakt bij CyberGhost VPN, kun je direct genieten van alle voordelen die een VPN-verbinding te bieden heeft. Niet alleen geniet je van optimale privacy en veiligheid, maar ook van het feit dat je op iedere locatie ter wereld gewoon Formule 1 kunt kijken zoals jij dat gewend bent. Lig je bijvoorbeeld heerlijk aan het strand in Turkije? Geen probleem. Maak via de CyberGhost-app - op je computer of telefoon - verbinding met een Nederlandse server en je kunt vervolgens internetten en streamen zoals je dat in Nederland ook zou doen.

CyberGhost VPN met 82% korting via GPFans

Sluit je nu een CyberGhost VPN-abonnement af door deze link te gebruiken, dan profiteer je van een speciale GPFans-korting. Je krijgt dan maar liefst 82% korting op de adviesprijs wanneer je kiest voor een 2-jarig abonnement. De kosten zijn dan omgerekend slechts 2.11 euro per maand. Tevens geldt er een geld-terug-garantie van 45 dagen. Je kunt echter ook kiezen voor een abonnement van 1 maand of een half jaar. Wil je gebruikmaken van de speciale GPFans-korting? Klik dan hier.

Altijd en overal veilig streamen en internetten

Waarom kiezen voor CyberGhost VPN?

CyberGhost VPN is niet de enige VPN-aanbieder, maar wel één van de beste en meest veilige. Al je gegevens en data worden volledig versleuteld (AES 256-bit encryptie) en nergens gelogd. Daarnaast kun je CyberGhost VPN gebruiken op maar liefst 7 apparaten tegelijk, van je computer tot aan je smartphone en router. De klantenservice staat 24/7 tot je beschikking en vrijwel alle besturingssystemen worden ondersteund. Van Windows tot Linux, van Android tot iOS en van Chrome tot Firefox.

Kies voor CyberGhost VPN met 82% korting!

Kies voor veilig, snel, anoniem én vertrouwd internetten en streamen via CyberGhost VPN. Met de speciale GPFans-actie krijg je ook nog eens 82% korting als je kiest voor het 2-jarige abonnement. Zo kijk je de komende tijd zorgeloos alle Formule 1-races - en andere sportwedstrijden, waar dan ook ter wereld.