Goedemorgen GPFans zondag om 10:00 uur met o.a. Larry ten Voorde en Tim Coronel

Jeen Grievink

Dinsdag 30 mei 2023 12:15 - Laatste update: 12:29

In aanloop naar de Grand Prix van Spanje keert Goedemorgen GPFans weer terug met een nieuwe aflevering. Om 10:00 uur zal de uitzending, waarin onder meer tweevoudig Porsche Supercup-winnaar Larry ten Voorde en autocoureur Tim Coronel aan het woord komen, live te volgen zijn via YouTube en onze website.

Aankomend weekend staat - door het wegvallen van de Grand Prix van Imola - de zevende race van de kalender op het programma in de Formule 1. In Montmeló, een gemeente in de provincie Barcelona, gaan de coureurs op het Circuit de Catalunya wederom de strijd met elkaar aan. Net als in Monaco, kunnen we ook in Spanje enige regenval tegemoet zien. Het belooft dus een bijzonder spannend weekend te gaan worden en Goedemorgen GPFans blikt daar aanstaande zondag om 10:00 uur op vooruit met onder meer tweevoudig Porsche Supercup-winnaar Larry ten Voorde en autocoureur Tim Coronel. De liveshow zal wederom gehost worden door presentator Sebastiaan Kissing.

Ten Voorde, Alders en Ramjiawan aan tafel

Kissing zal wederom een bomvolle talkshow tafel hebben wanneer er vooruitgeblikt gaat worden op het raceweekend in Spanje. Naast Ten Voorde, schuiven ook voormalig Asian Formula 3-kampioen Joey Alders en GPFans-redacteur Remy Ramjiawan aan. Alders zal de kijkers ook nog meenemen voor een virtuele ronde over het circuit. Dit doet hij in de simulator. Liv Jansen zal aanwezig zijn in de studio om de kijkersvragen door te spelen richting de heren aan tafel. Tijdens de uitzending zal er ook een mini-docu te zien zijn over het raceweekend in Spanje. Een bomvol programma dus.

Kijkersvragen worden live beantwoord

Gedurende de liveshow kun jij als kijker je vragen insturen via de chat op ons YouTube-kanaal. Jansen houdt de gehele uitzending de kijkersvragen in de gaten en zal deze neerleggen bij de mannen aan tafel. Wil je bijvoorbeeld weten hoe die nieuwe sidepods van Mercedes precies werken of wat we kunnen verwachten van Nyck de Vries op het Circuit de Catalunya? Stuur je vraag in en wie weet geven onze experts aan tafel jou het verlossende antwoord.

Liv Jansen houdt de kijkersvragen in de gaten

Goedemorgen GPFans zondag live vanaf 10:00 uur

De nieuwe uitzending van Goedemorgen GPFans is aanstaande zondag 4 juni vanaf 10:00 uur live te volgen via onze website, in de app of op ons YouTube-kanaal. De uitzending duurt ongeveer anderhalf uur. De Grand Prix van Spanje vindt diezelfde dag om 15:00 uur plaats en alle ontwikkelingen tijdens deze race zullen te volgen zijn via het liveblog op onze website of in de app.