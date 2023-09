Lars Leeftink

Zondag 17 september 2023 13:34

Net zoals de onderlinge kwalificatieduels zijn ook de onderlinge duels op zondag tijdens de race een belangrijke maatstaf voor teams om beide coureurs met elkaar te vergelijken. Hoe staat het ervoor voor de vijftiende race van 2023?

Bij de topteams zijn er flinke verschillen aanwezig. Max Verstappen staat met 12-2 voor tegen Sergio Pérez, toevallig ook de stand van zaken qua aantal overwinningen in 2023 tot nu toe. Verstappen won twaalf races, Pérez twee. Bij Mercedes staat het 11-3, in het voordeel van Lewis Hamilton. Fernando Alonso is bij Aston Martin tot nu toe teamgenoot Lance Stroll aan het domineren (13-1), terwijl het bij Ferrari opvalt dat Carlos Sainz en Charles Leclerc aan elkaar gewaagd zijn (7-7).

Artikel gaat verder onder video

Overige teams

Bij AlphaTauri nam Nyck de Vries afscheid van AlphaTauri zonder een vuist te kunnen maken tegen Yuki Tsunoda. De Japanner wint met 8-2 en troefde de Nederlander op Monaco en Oostenrijk na altijd af op zondag. Vanaf Hongarije nam Tsunoda het op tegen Daniel Ricciardo, die in Hongarije meteen Tsunoda op een 1-0 achterstand bracht. In België kwam de Japanner echter op 1-1. In Nederland nam Liam Lawson het over van Ricciardo vanwege zijn blessure, en de rookie won meteen van Tsunoda. In Italië was Lawson vervolgens niet per se beter, omdat Tsunoda uit zou vallen voordat de race überhaupt begonnen was. Bij Haas staat Kevin Magnussen achter (8-6), terwijl Lando Norris een ruime voorsprong heeft op Oscar Piastri: 11-3. Bij Alfa Romeo gaan Valtteri Bottas en Zhou Guanyu niet echt gelijk op (10-4 Bottas), terwijl bij Alpine en Williams de situatie een beetje apart is. Het staat namelijk 6-5 bij Alpine (voordeel Pierre Gasly) en 12-1 bij Williams in het voordeel van Alexander Albon. In Australië, Groot-Brittannië en Hongarije zouden beide coureurs van Alpine namelijk de finish niet halen, waardoor ze gelijk eindigen tijdens deze twee weekenden. Williams maakte dit alleen mee in Australië.

Stand duels zondag

Red Bull Racing | Verstappen/Pérez: 12-2

Ferrari | Leclerc/Sainz: 7-7

Mercedes | Hamilton/Russell: 11-3

Aston Martin | Alonso/Stroll: 13-1

McLaren | Norris/Piastri 11-3

AlphaTauri | De Vries/Tsunoda: 2-8 - Ricciardo/Tsunoda: 1-1 - Lawson/Tsunoda: 1-1

Alpine | Gasly/Ocon: 6-5

Alfa Romeo Racing | Bottas/Zhou: 10-4

Williams | Albon/Sargeant: 12-1

Haas F1 | Magnussen/Hülkenberg: 6-8