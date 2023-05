Jan Bolscher

Dinsdag 16 mei 2023 14:29

Damon Hill vraagt zich af of de harde aanpak van Red Bull-topman Helmut Marko wel de beste manier is om het maximale uit Nyck de Vries te halen. Volgens de wereldkampioen van 1996 werkt dit niet bij iedere coureur.

De Vries maakt dit seizoen zijn fulltime-debuut in de Formule 1 bij het team van AlphaTauri, maar de 28-jarige Nederlander heeft al na vijf races een "gele kaart" gekregen. Het management van Red Bull is niet te spreken over de performance van De Vries en om zijn stoeltje veilig te stellen, zal hij snel moeten verbeteren: "We hebben met De Vries gesproken en hij is het met ons eens: hij moet verbeteringen gaan laten zien. Het gat naar teamgenoot Yuki Tsunoda, die het momenteel geweldig doet, is te groot", vertelde Marko recent. "Om het in voetbaltermen uit te leggen: Nyck heeft een gele kaart gekregen, maar nog geen rode. Als hij verbetert, dan zullen we er niet meer over nadenken om hem te vervangen."

Opleidingsteam Red Bull

Red Bull heeft naast grootmacht Red Bull Racing ook 'zusterteam' AlphaTauri op de grid staan, en is daarmee de enige constructeur met twee renstallen in de koningsklasse. AlphaTauri dient voornamelijk als opleidingsteam voor jonge coureurs, waarmee het al meerdere grote namen heeft voortgebracht. De keerzijde is echter dat rijders met tegenvallende performance vaak in hoog tempo weer vervangen worden. Het is een publiek geheim dat met name Marko zeer kritisch is over zijn coureurs en het niet schroomt om vroegtijdig afscheid te nemen.

Harde aanpak Helmut Marko

"Marko staat bekend als een strenge leermeester, vertelt Hill in de podcast F1-Nation. "Dat was hij altijd al, maar ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Vroeger was hij ook streng voor zichzelf. Sommigen denken dat dit de beste manier is om het beste uit een coureur te halen." Volgens de Brit werkt dit echter niet bij iedereen, bijvoorbeeld bij De Vries: "Je kan dit bij Max [Verstappen] wel doen. Je weet dat hij reageert en hij heeft zichzelf bewezen. In hem heb je een voorbeeld waardoor mensen zullen zeggen dat de sterksten overleven."