Mekies duidelijk over geruchten rondom Verstappen: 'Nul zorgen'
Laurent Mekies maakt zich geen enkele zorgen over een mogelijk voortijdig vertrek van Max Verstappen uit de Formule 1. Ondanks de felle kritiek van de viervoudig wereldkampioen op de nieuwe reglementen die vanaf volgend jaar van kracht worden, benadrukt Mekies dat de samenwerking met de Nederlander stabiel blijft.
De geruchten over een mogelijk pensioen of een overstap van Verstappen werden aangewakkerd door zijn ongezouten mening over de technische wijzigingen voor het volgende seizoen. Verstappen uitte zijn onvrede over de nieuwe generatie auto's, die hij omschreef als "Formule E op steroïden". Hij bestempelde de nieuwe regels zelfs als "anti-racen", waarbij hij vooral wees op de noodzaak voor coureurs om op rechte stukken gas terug te nemen om energie te besparen.
Nul zorgen bij Red Bull
Hoewel de kritiek van Verstappen hard aankwam in de paddock, blijft de leiding van Red Bull kalm onder de situatie. Mekies verklaart resoluut dat er "nul zorgen" zijn over de suggestie dat de Limburger de sport zou verlaten vanwege de nieuwe regels. Het team bevindt zich momenteel in Bahrein voor de pre-season testdagen, waar de eerste kilometers met de nieuwe techniek worden afgelegd. "Het korte antwoord op die vraag is nee, daarover bestaan nul zorgen. En ja, ik herinner me onze gesprekken van vorig jaar nog, toen hij in de simulator overstapte van het ene automodel naar het andere, dus van '25 naar '26. En ja, het verschil was zo groot dat hij op een gegeven moment, terecht denk ik, besloot zich te concentreren op de aanpak van de '25", zo citeert Motorsport.com.
Reglementen
Mekies vervolgt: Maar, weet je, de realiteit is dat de uitdagingen van deze regelgeving enorm zijn. Ze zijn enorm voor de teams, enorm voor de fabrikanten van de motoren en ook enorm voor de coureurs. Het is voor iedereen anders, maar dat is ook wat we zo leuk vinden: proberen deze uitdagingen te overwinnen, oplossingen te vinden die we nog niet voor de hand lagen. En dat is wat we met Max' hulp gaan doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij, zoals het zal blijken, waarschijnlijk de beste zal worden in het beheersen van deze regels, inclusief de technische details en trucs, net zoals hij dat was bij de vorige reglementen.”
