Bahrain

LIVE: Formule 1-testweek Bahrein: Verstappen ook tijdens de middagsessie actie

LIVE: Formule 1-testweek Bahrein: Verstappen ook tijdens de middagsessie actie

Jan Bolscher
Bahrain

De eerste Formule 1-testweek in Bahrein is van start gegaan. GPFans houdt je middels dit liveblog van woensdag tot en met vrijdag op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.

LIVE: Formule 1-testweek Bahrein: Verstappen trapt het spits af namens Red Bull

Sorteer op:

5m geleden

13:52

Verstappen blijft meters maken

Verstappen blijft meters maken en staat inmiddels op 82 ronden op de medium band. Met een 1:35.433 staat hij daarnaast nog altijd bovenaan de tijdenlijst. 

21m geleden

13:36

Leclerc meldt zich op het circuit

Charles Lelcerc is inmiddel naar buitengekomen in de Ferrari en is bezig met een run op de zachte band. Teammaat Lewis Hamilton kwam vanmorgen tot 52 ronden. 

37m geleden

13:20

De eerste rijders komen naar buiten

Inmiddels is er actie op de baan. Verstappen is naar buiten gekomen op een nieuw setje mediums, net als Norris. Ocon is met een vers setje rood de baan opgereden. 

39m geleden

13:18

De middagsessie kent een rustige start. De eerste 20 minuten zijn inmiddels bijna voorbij, maar er is nog geen auto de baan opgeweest. Bij Williams zit de sfeer er ondertussen goed in. 

1u geleden

12:56

We gaan weer beginnen!

We gaan weer beginnen. Hier nogmaals de coureurs die vanmiddag in actie komen: 

 

Norris / McLaren

Antonelli / Mercedes 

Verstappen / Red Bull Racing 

Leclerc / Ferrari 

Albon / Williams 

Lindblad / Racing Bulls 

Stroll / Aston Martin 

Ocon / Haas

Hülkenberg / Audi 

Alpine / Gasly 

Pérez / Cadillac 

2u geleden

12:01

De ochtendsessie zit erop

De ochtendsessie loopt op zijn eind. Max Verstappen is bovenaan de tijdenlijst geëindigd met een 1:35.433, maar waar het in dit stadium van de testweek vooral om draait, is het maken van kilometers. Bekijk de top tien hieronder. 

1. Sainz: 77 ronden 

2. Lindblad: 75 ronden 

3. Verstappen: 64 ronden 

4. Ocon: 60 ronden 

5. Russell: 55 ronden 

6. Piastri: 54 ronden 

7. Hamilton: 52 ronden

8. Bottas: 49 ronden 

9. Bortoleto: 48 ronden 

10. Stroll: 33 ronden 

11. Colapinto: 28 ronden 

 

Coureurs die na de lunch in actie komen: 

Norris / McLaren

Antonelli / Mercedes 

Verstappen / Red Bull Racing 

Leclerc / Ferrari 

Albon / Williams 

Lindblad / Racing Bulls 

Stroll / Aston Martin 

Ocon / Haas

Hülkenberg / Audi 

Alpine / Gasly 

Pérez / Cadillac 

 

2u geleden

11:35

Mijlpaal Verstappen

Ondertussen heeft Verstappen een indrukwekkende mijlpaal bereikt. De Nederlander is bezig aan zijn 57e ronde in Bahrein, wat gelijk staat aan een volledige race-afstand. Lindblad (66 ronden) en Sainz (63 ronden) zijn de enige andere coureurs die dit al bereikt hebben. Russell en Ocon volgen met beiden 47 ronden. 

2u geleden

11:32

Formule 1-team Audi

Hier nogmaals een vergelijking tussen de auto van Audi in Barcelona en de auto in Bahrein. Het team heeft een volledig ander concept dan tijdens de eerste shakedown-week. Het is goed mogelijk dat dit design altijd al het plan is geweest, maar dat de onderdelen in Barcelona simpelweg nog niet klaar waren, of dat ze de concurrentie nog even niet wijzer dan nodig wilden maken. 

3u geleden

11:17

Wat zeggen de aanwezige media

Alhoewel de testdaag vandaag nog niet toegankelijk is voor fans, staan er wel fotograven naast de baan. Op X vallen een aantal dingen op, qua wat er over de nieuwe auto's wordt gezegd

1. De auto's ogen aanzienlijk kleiner en smaller dan de auto's van afgelopen jaar 

2. De auto's lijken moeilijker te besturen dan afgelopen jaar. Coureurs vechten tegen blokkerende remmen en uitschieters in de bochten 

3. De auto's zien er goed uit. Ze ogen meer als raceauto's en komen goed tot hun recht op het circuit 

4. Het geluid van de motoren is hoger en beter, al is het verschil minimaal ten opzichte van vorig jaar. 

3u geleden

11:13

Verstappen weer naar buiten

Verstappen is weer naar buiten gekomen, opnieuw op de medium band. De teller staat inmiddels op 49 ronden voor de Nederlander. 

3u geleden

10:54

Het laatste uur voor de lunch

We gaan richting het laatste uur van deze ochtendsessie, wat voor een aantal coureurs meteen het laatste uur van de dag betekent. Momenteel zijn alleen Piastri, Lindblad, Sainz en Bottas op de baan. 

 

 

3u geleden

10:40

Overzicht

Met nog ongeveer een uur en twintig minuten op de klok tot de lunch, worden er nog altijd veel meters gemaakt in Bahrein. Verstappen staat momenteel in de pits, maar heeft inmiddels 40 ronden achter zijn naam staan. Alleen Sainz (43 ronden) en Lindblad (42 ronden) hebben meer meters gemaakt. De Nederlander staat met een 1.35.433 nog altijd bovenaan de tijdenlijst. 

Een overzicht van de banden waarop de coureurs hun snelste tijd hebben gereden: 

Verstappen: medium 

Piastri: medium 

Russell: soft 

Ocon: soft 

Hamilton: soft 

Lindblad: niet bekend 

Sainz: soft 

Bortoleto: medium 

Bottas: medium 

Stroll: medium 

Colapinto: niet bekend 

4u geleden

10:03

Verstappen klokt de snelste tijd

Max Verstappen klokt de nieuwe snelste tijd. De Nederlander zet een 1.35.433 op het bord en heeft inmiddels 28 ronden verreden. 

4u geleden

09:56

Rode vlag

Even geleden is er voor het eerst met de rode vlag gezwaaid. Het is onduidelijk wat er gebeurde, al was de wagen van Colapinto de enige die niet in de pitstraat stond. Inmiddels is de baan weer vrijgegeven en zijn er weer coureurs naar buiten gekomen. Op dit moment zijn Ocon, Piastri, Verstappen, Sainz, Bottas en Stroll buiten. Lindblad heeft met 37 ronden de meeste kilometers verreden op dit moment. Verstappen staat op 24 ronden. 

4u geleden

09:44

Audi valt op

Audi gooit hoge ogen op het circuit in Bahrein. De Duitse formatie heeft een aanzienlijk smallere neus en véél smallere sidepods dan in Barcelona. 

