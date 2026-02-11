LIVE: Formule 1-testweek Bahrein: Verstappen ook tijdens de middagsessie actie
De eerste Formule 1-testweek in Bahrein is van start gegaan. GPFans houdt je middels dit liveblog van woensdag tot en met vrijdag op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.
LIVE: Formule 1-testweek Bahrein: Verstappen trapt het spits af namens Red Bull
Verstappen blijft meters maken
Verstappen blijft meters maken en staat inmiddels op 82 ronden op de medium band. Met een 1:35.433 staat hij daarnaast nog altijd bovenaan de tijdenlijst.
Leclerc meldt zich op het circuit
Charles Lelcerc is inmiddel naar buitengekomen in de Ferrari en is bezig met een run op de zachte band. Teammaat Lewis Hamilton kwam vanmorgen tot 52 ronden.
De eerste rijders komen naar buiten
Inmiddels is er actie op de baan. Verstappen is naar buiten gekomen op een nieuw setje mediums, net als Norris. Ocon is met een vers setje rood de baan opgereden.
De middagsessie kent een rustige start. De eerste 20 minuten zijn inmiddels bijna voorbij, maar er is nog geen auto de baan opgeweest. Bij Williams zit de sfeer er ondertussen goed in.
We gaan weer beginnen!
Coureurs die vanmiddag in actie komen:
Norris / McLaren
Antonelli / Mercedes
Verstappen / Red Bull Racing
Leclerc / Ferrari
Albon / Williams
Lindblad / Racing Bulls
Stroll / Aston Martin
Ocon / Haas
Hülkenberg / Audi
Alpine / Gasly
Pérez / Cadillac
De ochtendsessie zit erop
De ochtendsessie loopt op zijn eind. Max Verstappen is bovenaan de tijdenlijst geëindigd met een 1:35.433, maar waar het in dit stadium van de testweek vooral om draait, is het maken van kilometers. Bekijk de top tien hieronder.
1. Sainz: 77 ronden
2. Lindblad: 75 ronden
3. Verstappen: 64 ronden
4. Ocon: 60 ronden
5. Russell: 55 ronden
6. Piastri: 54 ronden
7. Hamilton: 52 ronden
8. Bottas: 49 ronden
9. Bortoleto: 48 ronden
10. Stroll: 33 ronden
11. Colapinto: 28 ronden
Coureurs die na de lunch in actie komen:
Norris / McLaren
Antonelli / Mercedes
Verstappen / Red Bull Racing
Leclerc / Ferrari
Albon / Williams
Lindblad / Racing Bulls
Stroll / Aston Martin
Ocon / Haas
Hülkenberg / Audi
Alpine / Gasly
Pérez / Cadillac
Mijlpaal Verstappen
Ondertussen heeft Verstappen een indrukwekkende mijlpaal bereikt. De Nederlander is bezig aan zijn 57e ronde in Bahrein, wat gelijk staat aan een volledige race-afstand. Lindblad (66 ronden) en Sainz (63 ronden) zijn de enige andere coureurs die dit al bereikt hebben. Russell en Ocon volgen met beiden 47 ronden.
Formule 1-team Audi
Hier nogmaals een vergelijking tussen de auto van Audi in Barcelona en de auto in Bahrein. Het team heeft een volledig ander concept dan tijdens de eerste shakedown-week. Het is goed mogelijk dat dit design altijd al het plan is geweest, maar dat de onderdelen in Barcelona simpelweg nog niet klaar waren, of dat ze de concurrentie nog even niet wijzer dan nodig wilden maken.
Wat zeggen de aanwezige media
Alhoewel de testdaag vandaag nog niet toegankelijk is voor fans, staan er wel fotograven naast de baan. Op X vallen een aantal dingen op, qua wat er over de nieuwe auto's wordt gezegd
1. De auto's ogen aanzienlijk kleiner en smaller dan de auto's van afgelopen jaar
2. De auto's lijken moeilijker te besturen dan afgelopen jaar. Coureurs vechten tegen blokkerende remmen en uitschieters in de bochten
3. De auto's zien er goed uit. Ze ogen meer als raceauto's en komen goed tot hun recht op het circuit
4. Het geluid van de motoren is hoger en beter, al is het verschil minimaal ten opzichte van vorig jaar.
Verstappen weer naar buiten
Verstappen is weer naar buiten gekomen, opnieuw op de medium band. De teller staat inmiddels op 49 ronden voor de Nederlander.
Het laatste uur voor de lunch
We gaan richting het laatste uur van deze ochtendsessie, wat voor een aantal coureurs meteen het laatste uur van de dag betekent. Momenteel zijn alleen Piastri, Lindblad, Sainz en Bottas op de baan.
Overzicht
Met nog ongeveer een uur en twintig minuten op de klok tot de lunch, worden er nog altijd veel meters gemaakt in Bahrein. Verstappen staat momenteel in de pits, maar heeft inmiddels 40 ronden achter zijn naam staan. Alleen Sainz (43 ronden) en Lindblad (42 ronden) hebben meer meters gemaakt. De Nederlander staat met een 1.35.433 nog altijd bovenaan de tijdenlijst.
Een overzicht van de banden waarop de coureurs hun snelste tijd hebben gereden:
Verstappen: medium
Piastri: medium
Russell: soft
Ocon: soft
Hamilton: soft
Lindblad: niet bekend
Sainz: soft
Bortoleto: medium
Bottas: medium
Stroll: medium
Colapinto: niet bekend
Verstappen klokt de snelste tijd
Max Verstappen klokt de nieuwe snelste tijd. De Nederlander zet een 1.35.433 op het bord en heeft inmiddels 28 ronden verreden.
Rode vlag
Even geleden is er voor het eerst met de rode vlag gezwaaid. Het is onduidelijk wat er gebeurde, al was de wagen van Colapinto de enige die niet in de pitstraat stond. Inmiddels is de baan weer vrijgegeven en zijn er weer coureurs naar buiten gekomen. Op dit moment zijn Ocon, Piastri, Verstappen, Sainz, Bottas en Stroll buiten. Lindblad heeft met 37 ronden de meeste kilometers verreden op dit moment. Verstappen staat op 24 ronden.
Audi valt op
Audi gooit hoge ogen op het circuit in Bahrein. De Duitse formatie heeft een aanzienlijk smallere neus en véél smallere sidepods dan in Barcelona.
