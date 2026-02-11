LIVE: Formule 1-testweek Bahrein: Verstappen ook tijdens de middagsessie actie

Alhoewel de testdaag vandaag nog niet toegankelijk is voor fans, staan er wel fotograven naast de baan. Op X vallen een aantal dingen op, qua wat er over de nieuwe auto's wordt gezegd

1. De auto's ogen aanzienlijk kleiner en smaller dan de auto's van afgelopen jaar

2. De auto's lijken moeilijker te besturen dan afgelopen jaar. Coureurs vechten tegen blokkerende remmen en uitschieters in de bochten

3. De auto's zien er goed uit. Ze ogen meer als raceauto's en komen goed tot hun recht op het circuit

4. Het geluid van de motoren is hoger en beter, al is het verschil minimaal ten opzichte van vorig jaar.