Hoe laat begint morgen de eerste officiële Formule 1-testweek in Bahrein?

Na de veredelde shakedown in Barcelona is het deze week tijd voor de eerste officiële testweek van het nieuwe Formule 1-seizoen. De coureurs zijn afgereisd naar het Midden-Oosten, waar in totaal zes dagen getest mag worden op het circuit van Bahrein.

De testweek in Barcelona in januari vond plaats achter gesloten deuren en was in feite niet meer dan een zeer uitgebreide shakedown. De teams mochten in totaal drie dagen gebruikmaken van het circuit Circuit de Barcelona-Catalunya, waarbij vooral werd gekeken naar de betrouwbaarheid van de nieuwe krachtbronnen en of alle systemen op de auto werkten. Tijdens de testdagen in Bahrein, die van woensdag 11 februari tot en met vrijdag 13 februari en woensdag 18 februari tot en met vrijdag 20 februari worden verreden, zal de focus met de tijd langzaam verschuiven naar het rijden van competitieve rondetijden.

Formule 1-testweken Bahrein

Inmiddels is echter bekend dat de eerste testweek in Bahrein ook voor een groot deel achter gesloten deuren plaats zal vinden. Uitzenders over de wereld, zoalsi> Viaplay/i>, Sky Sports/i> en natuurlijk F1TV zelf, zullen namelijk maar één uur van de dag mogen uitzenden. Het gaat daarbij om het laatste uur van de dag, zo kan GPFans bevestigen. Op woensdag worden er daarnaast geen fans toegelaten op het circuit. Dit gebeurt op de donderdag en vrijdag wel. De livetiming is wel beschikbaar. De tweede testweek in Bahrein wordt wel volledig uitgezonden.

Tijdschema Formule 1-testweken Bahrein

Qua programma geldt voor beide testweken hetzelfde tijdschema. Het circuit wordt dagelijks vrijgegeven van 08:00 uur tot 17:00 uur Nederlandse tijd, met een middagpauze van een uur. De dag wordt zo opgedeeld in een ochtendsessie en middagsessie, wat tevens het moment is waarop de teams van coureurs wisselen, als dit voor die dag op het programma staat. GPFans houdt je iedere dag van begin tot eind op de hoogte van de laatste ontwikkelingen middels ons liveblog.

