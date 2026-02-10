Hoe laat begint morgen de eerste officiële Formule 1-testweek in Bahrein?
Hoe laat begint morgen de eerste officiële Formule 1-testweek in Bahrein?
Na de veredelde shakedown in Barcelona is het deze week tijd voor de eerste officiële testweek van het nieuwe Formule 1-seizoen. De coureurs zijn afgereisd naar het Midden-Oosten, waar in totaal zes dagen getest mag worden op het circuit van Bahrein.
De testweek in Barcelona in januari vond plaats achter gesloten deuren en was in feite niet meer dan een zeer uitgebreide shakedown. De teams mochten in totaal drie dagen gebruikmaken van het circuit Circuit de Barcelona-Catalunya, waarbij vooral werd gekeken naar de betrouwbaarheid van de nieuwe krachtbronnen en of alle systemen op de auto werkten. Tijdens de testdagen in Bahrein, die van woensdag 11 februari tot en met vrijdag 13 februari en woensdag 18 februari tot en met vrijdag 20 februari worden verreden, zal de focus met de tijd langzaam verschuiven naar het rijden van competitieve rondetijden.
Formule 1-testweken Bahrein
Inmiddels is echter bekend dat de eerste testweek in Bahrein ook voor een groot deel achter gesloten deuren plaats zal vinden. Uitzenders over de wereld, zoalsi> Viaplay/i>, Sky Sports/i> en natuurlijk F1TV zelf, zullen namelijk maar één uur van de dag mogen uitzenden. Het gaat daarbij om het laatste uur van de dag, zo kan GPFans bevestigen. Op woensdag worden er daarnaast geen fans toegelaten op het circuit. Dit gebeurt op de donderdag en vrijdag wel. De livetiming is wel beschikbaar. De tweede testweek in Bahrein wordt wel volledig uitgezonden.
Tijdschema Formule 1-testweken Bahrein
Qua programma geldt voor beide testweken hetzelfde tijdschema. Het circuit wordt dagelijks vrijgegeven van 08:00 uur tot 17:00 uur Nederlandse tijd, met een middagpauze van een uur. De dag wordt zo opgedeeld in een ochtendsessie en middagsessie, wat tevens het moment is waarop de teams van coureurs wisselen, als dit voor die dag op het programma staat. GPFans houdt je iedere dag van begin tot eind op de hoogte van de laatste ontwikkelingen middels ons liveblog.
Gerelateerd
Net binnen
Hamilton laat van zich horen op social media na kritiek Trump
- 8 minuten geleden
F1-grid voor seizoen 2026: dit zijn alle 22 bevestigde coureurs op een rijtje
- 33 minuten geleden
- 3
Vowles ziet fiancieel voordeel voor Williams na missen testweek in Barcelona
- 1 uur geleden
Mercedes bevestigd: Antonelli betrokken bij auto-ongeluk, maar ongedeerd
- 1 uur geleden
- 4
'Cowell binnenkort definitief weg bij Formule 1-team Aston Martin'
- 2 uur geleden
Hoe laat begint morgen de eerste officiële Formule 1-testweek in Bahrein?
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari