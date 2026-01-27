Maak je F1-thuisbasis compleet: Tv's, soundbars, chromecasts tegen bodemprijzen!

De motoren worden langzaam warmgedraaid in de Formule 1, want het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Maar ben jij eigenlijk al optimaal voorbereid? Heb jij jouw eigen 'pitbox' al optimaal ingericht voor het nieuwe F1-kampioenschap? Kies voor haarscherp beeld, optimaal geluid en een perfect streamingsapparaat. Met de BTW Weg Ermee-actie bij MediaMarkt haal je het nu allemaal uiterst voordelig in huis!

Een slechte internetverbinding, haperend beeld, krakend geluid of een te klein scherm om alle actie goed te kunnen volgen; we ervaren deze problemen allemaal wel eens als we inschakelen voor een Grand Prix op zondag. Je wil alle actie van jouw favoriete team of coureur natuurlijk onbezorgd en in optimale omstandigheden kunnen volgen. Maar net als de teams, is het voor jou thuis ook essentieel om je materiaal op orde te hebben. Nu de start van het F1-seizoen van 2026 steeds dichterbij komt, is het voor de fans thuis hét moment om de eigen ‘pitbox’ op orde te krijgen. Dan komt de timing van de BTW Weg ermee-actie bij MediaMarkt als geroepen!

TV's voor optimaal F1-genot: kies voor groots, sfeer of innovatie

Een Grand Prix draait om detail. De trilling van de banden, de vonken onder de vloer en de strategische graphics op je scherm. Om dit seizoen écht niets te missen, hebben we de scherpste aanbiedingen voor je op een rij gezet. Zo weet je zeker dat je een televisie in huis hebt, waarop je het F1-spektakel precies zo kunt bekijken als jij dat wil. Ga je voor volop contrast met een OLED-tv of kies je liever voor de ultieme sfeerbeleving met Philips Ambilight?



De High-End favoriet: Voor de purist die alleen genoegen neemt met het diepste zwart en levensechte kleuren, is de LG OLED 65G56LSAEU een absolute topper. Deze televisie levert bijzondere soepele beelden vanwege de 165 Hz verversingssnelheid, ondersteunt Dolby Vision en LG en is uitgersut met een a11 AI-processor. Tot slot zorgen wifi 6 en Bluetooth 5.3 voor soepele, betrouwbare verbindingen met al je apparatuur.



Groots genieten: Wil je het gevoel hebben dat je zelf op de tribune zit? De Hisense 75U72Q en de gigantische TCL 85C7K Mini LED brengen de actie op bioscoopformaat je woonkamer in. De Hisense is verkrijgbaar in diverse maten, zelfs van 100 inch! De tv beschikt tevens over een 144 Hz Game Mode Pro, AMD FreeSync Premium en is uitgerust met een Hi-View AI engine. Het model van TCL heeft eveneens een door AI-aangedreven processor en is uitgerust met een krachtig soundsysteem van Bang & Olufsen.



Innovatieve techniek: De Samsung 55 Neo QLED, met Neo Quantum HDR+-technologie, en de TCL 65C8K Mini LED bieden een ongekende helderheid, ideaal voor die zonnige races in de woestijn. Het model van Samsung heeft een 165Hz Motion Xcelerator, waardoor de auto's vloeiend over je scherm gaan. Het model van TCL is standaard uitgerust met het besturingssysteem van Google en beschikt tevens over een AI-aangedreven processor.



Sfeer in de huiskamer: De Philips 65PUS9000 met Ambilight kleurt je hele muur mee met de actie op de baan. Deze Philips-tv levert je tevens een haarscherp 4K-beeld met 144 Hz en ondersteunt HDR10+, Dolby Vision en HLG. Dit scherm zuigt je mee in het moment!

De Philips 65PUS9000 met Ambilight

Maak je set-up compleet voor optimaal F1-plezier

Een goede race hoor je niet alleen, die moet je voelen. Het gehuil van de motoren komt pas echt tot zijn recht met de JBL Cinema SB560 Soundbar. Hiermee breng je het brute geluid van het circuit direct naar je bank. Daarnaast is flexibiliteit cruciaal. Of je nu via Viaplay, F1 TV Pro of een andere stream kijkt, de Google Chromecast TV Streamer 4K is de onmisbare link. Hiermee stream je moeiteloos alle data, on-boards en de race zelf naar je grote scherm. Dit populaire apparaatje is vaak als eerste uitverkocht tijdens dit soort acties, dus wees er snel bij.

Ben je op zoek naar nog meer producten om jouw Formule 1-thuisbasis compleet te maken, dan heeft MediaMarkt nog tal van andere producten in de aanbieding. Denk aan een sterk afgeprijsde koelkast voor al je koude drankjes en hapjes tijdens de Grand Prix of een hagelnieuwe airfryer om de lekkerste snacks te serveren aan je familie of vrienden. Of wat te denken van een tablet; handig om erbij te zetten op de salontafel voor de weergave van alle rondetijden.

Google 4K TV Streamer

➡️ Bekijk alle producten van de BTW Weg Ermee-actie hier!

Actie geldig op deelnemende producten. Info en voorwaarden in de winkel en op mediamarkt.nl. Het voordeel bedraagt 17.36% op de laagste prijs bij een minimale besteding van €25 en geldt alleen voor geselecteerde actieproducten.

