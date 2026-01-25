Dit zijn alle onthulde kleurstellingen voor het F1-seizoen 2026 op een rijtje
Het Formule 1-seizoen begint eigenlijk pas in maart met de Grand Prix van Australië, maar eerst hebben natuurlijk de lanceringen van de F1-teams en de testdagen. De tot dusver onthulde kleurstellingen zet GPFans voor jou op een rijtje.
Red Bull Racing en Racing Bulls lieten als eerste hun auto's zien tijdens een presentatie van Ford in Detroit. Dit gebeurde op 15 januari. Haas was daarna aan de beurt op 19 januari. De Amerikaanse formatie liet alleen foto's online zien. De lancering van Audi vond een dag later plaats in Berlijn. De daadwerkelijke presentatie van Mercedes is pas op 2 februari, maar de eerste foto's werden al op 22 januari geplaatst. Ferrari en Alpine trokken het doek af van hun bolides op 23 januari. Williams komt op 3 februari aan de beurt na de testdagen in Barcelona, waar wij niet bij aanwezig zullen zijn. Cadillac toont haar wagen tijdens de Super Bowl op 8 februari. Aston Martin en McLaren komen een dag later als laatste aan de beurt.
Zeven teams gehad, nog vier te gaan
Dit zijn de nieuwe kleurstelling voor 2026 op een rijtje.
