Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 6 mei 2023 23:59 - Laatste update: 00:00

Kevin Magnussen en Lewis Hamilton moeten zich melden bij de stewards als gevolg van het incident in Q1. Hierbij werd Hamilton flink gehinderd door de Haas-coureur, waarna hij uit moest wijken en kortstondig de muur raakte.

Halverwege de kwalificatie was Magnussen zich klaar aan het maken voor zijn getimede ronde. De Deen deed dit door extra langzaam door de laatste bocht te rijden. Hiermee reed hij echter flink in de weg van Hamilton, die vervolgens moest uitwijken en uiteindelijk met zijn voorvleugel in de muur belandde. De Mercedes-coureur moest vervolgens terug naar de pits om een nieuwe voorvleugel te halen, waardoor hij een hoop kostbare tijd verloor. Uiteindelijk kon hij twee minuten voor het einde van Q1 weer de baan op gaan, op dat moment stond hij op de zestiende plek in het klassement. Uiteindelijk wist Hamilton zich alsnog op P13 te kwalificeren, terwijl Magnussen de vierde plek pakte.

De FIA liet vrijwel direct weten dat het incident genoteerd stond en onderzocht zou gaan worden. Niet lang daarna maakte men echter bekend dat het incident pas na de sessie behandeld zou worden. De twee heren moeten zich nu dan ook melden bij de wedstrijdleiding om hun kant van het verhaal te vertellen. Het zou dus goed kunnen dat Magnussen nog verder terugvalt op de startgrid.