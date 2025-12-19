Dit zijn de startnummers waar de coureurs in 2026 mee gaan racen
Hoewel het jaar nog een kleine twee weken telt, wordt er al reikhalend uitgekeken naar het nieuwe seizoen. Daarin zijn er enkele debutanten, ook komen er een paar routinies terug. De FIA heeft de gehele startlijst van het 2026-seizoen naar buiten gebracht, met de daarbij behorende startnummers.
Max Verstappen reed de afgelopen vier jaar met startnummer één, maar omdat hij in 2025 werd afgevlagd als vicekampioen, kan hij dat nummer niet meer gebruiken. Kampioen Lando Norris pakte graag dat nummer over en zijn McLaren zal dan ook worden voorzien van startnummer één. Verstappen liet eventjes in het midden welk nummer hij volgend jaar zou gaan gebruiken, maar donderdag bevestigde Red Bull dat dit nummer 3 wordt. Arvid Lindblad, de debutant van volgend jaar, rijdend voor de Racing Bulls, zal racen met startnummer 41.
De startnummers van de Formule 1-coureurs voor 2026
|Coureur
|Team
|Startnummer
|Lando Norris
|McLaren
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|81
|George Russell
|Mercedes
|63
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|12
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|3
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|6
|Charles Leclerc
|Ferrari
|16
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|44
|Alexander Albon
|Williams
|23
|Carlos Sainz
|Williams
|55
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|41
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|Lance Stroll
|Aston Martin
|18
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|14
|Esteban Ocon
|Haas
|31
|Oliver Bearman
|Haas
|87
|Nico Hülkenberg
|Audi
|27
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|5
|Pierre Gasly
|Alpine
|10
|Franco Colapinto
|Alpine
|43
|Sergio Pérez
|Cadillac
|11
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|77
