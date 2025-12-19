close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
grid, 2025, f1, generic

Dit zijn de startnummers waar de coureurs in 2026 mee gaan racen

Dit zijn de startnummers waar de coureurs in 2026 mee gaan racen

Remy Ramjiawan
grid, 2025, f1, generic

Hoewel het jaar nog een kleine twee weken telt, wordt er al reikhalend uitgekeken naar het nieuwe seizoen. Daarin zijn er enkele debutanten, ook komen er een paar routinies terug. De FIA heeft de gehele startlijst van het 2026-seizoen naar buiten gebracht, met de daarbij behorende startnummers.

Max Verstappen reed de afgelopen vier jaar met startnummer één, maar omdat hij in 2025 werd afgevlagd als vicekampioen, kan hij dat nummer niet meer gebruiken. Kampioen Lando Norris pakte graag dat nummer over en zijn McLaren zal dan ook worden voorzien van startnummer één. Verstappen liet eventjes in het midden welk nummer hij volgend jaar zou gaan gebruiken, maar donderdag bevestigde Red Bull dat dit nummer 3 wordt. Arvid Lindblad, de debutant van volgend jaar, rijdend voor de Racing Bulls, zal racen met startnummer 41.

De startnummers van de Formule 1-coureurs voor 2026

CoureurTeamStartnummer
Lando NorrisMcLaren1
Oscar PiastriMcLaren81
George RussellMercedes63
Kimi AntonelliMercedes12
Max VerstappenRed Bull Racing3
Isack HadjarRed Bull Racing6
Charles LeclercFerrari16
Lewis HamiltonFerrari44
Alexander AlbonWilliams23
Carlos SainzWilliams55
Arvid LindbladRacing Bulls41
Liam LawsonRacing Bulls30
Lance StrollAston Martin18
Fernando AlonsoAston Martin14
Esteban OconHaas31
Oliver BearmanHaas87
Nico HülkenbergAudi27
Gabriel BortoletoAudi5
Pierre GaslyAlpine10
Franco ColapintoAlpine43
Sergio PérezCadillac11
Valtteri BottasCadillac77

Gerelateerd

FIA 2026

Net binnen

Verstappen in Oostenrijk geland om vakantie in te luiden
Max Verstappen

Verstappen in Oostenrijk geland om vakantie in te luiden

  • 52 minuten geleden
Manager Vermeulen over Verstappen:
Max Verstappen

Manager Vermeulen over Verstappen: "Dit seizoen is toch wel een kunstwerk van Max"

  • 1 uur geleden
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Ferrari maakt de datum bekend
Launch

Lanceerdata van F1-auto's 2026: Ferrari maakt de datum bekend

  • 2 uur geleden
  • 4
 Doornbos heeft twijfels over Norris:
Robert Doornbos

Doornbos heeft twijfels over Norris: "Er zal altijd een smaakje aan blijven hangen"

  • 3 uur geleden
  • 7
 Dit zijn de startnummers waar de coureurs in 2026 mee gaan racen
2026-seizoen

Dit zijn de startnummers waar de coureurs in 2026 mee gaan racen

  • Vandaag 12:49
Verstappen nog altijd niet eens met vervanging Lawson:
Max Verstappen

Verstappen nog altijd niet eens met vervanging Lawson: "Twee races is te vroeg"

  • Vandaag 12:14
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala:
500.000+ views

Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"

  • 13 december
 Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
500.000+ views

Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'

  • 11 december
 McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
400.000+ views

McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris

  • 7 december
 Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
400.000+ views

Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi

  • 7 december
 Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar
250.000+ views

Russell ziet voordeel voor Verstappen ten opzichte van Norris en Piastri in Qatar

  • 30 november
 Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen
250.000+ views

Piastri en Norris zagen ingreep stewards door track limits, Verstappen bleef wel binnen witte lijnen

  • 1 december

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x