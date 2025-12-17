SALE! Scoor nu je favoriete Verstappen-items met fikse kortingen tot 50%

Max Verstappen- en Red Bull Racing-fans opgelet: er is namelijk een heuse uitverkoop in de webwinkel van Verstappen.com. De kortingen lopen op tot wel 50% - en dat betekent dat jij je favoriete F1-merchandise nu wel heel voordelig in huis kunt halen. GPFans heeft een aantal van de beste deals voor je op een rij gezet.

Het bloedstollend spannende F1-seizoen van 2025 is inmiddels voorbij, en dat is een mooi moment om je Verstappen- of Red Bull-collectie weer eens onder de loep te nemen. Zijn jouw fanitems aan vervanging toe of wil je je collectie graag eens uitbreiden? Dan is nu het perfecte moment. De officiële webshop van Verstappen.com heeft namelijk uitverkoop en sommige producten zijn wel tot 50% afgeprijsd. Een perfect moment dus om even snel wat nieuwe items te scoren. Met de Kerstdagen voor de deur, is dit natuurlijk ook een uitgelezen kans om een voordelig cadeautje te scoren voor onder de kerstboom. De sale geldt op zeer veer artikelen, van polo's, Lego-items, drinkbekers tot teamuitrusting. Hieronder hebben wij een aantal interessante aanbiedingen voor je op een rij gezet.

1. Verstappen.com Racing Polo: van €69,95 voor €34,95

In 2022 sloeg Verstappen de handen ineen met Red Bull en werd Verstappen.com Racing opgericht. Verstappen steekt veel tijd en energie in dit team en jij kunt hiervan een racepolo bemachtigen. De polo's zijn gemaakt van 100% polyester en hebben een hoge kwaliteit print op zowel de borst als mouw. De Verstappen.com print bevindt zich op de voor- en achterkant. De polo heeft een contrasterende knoopsluiting. De Verstappen.com Racing Polo is nu afgeprijsd naar €34,95!

2. Sportshirt Oranje - Unleash The Lion: van €49,95 voor €39,95

Het perfecte shirt om nú aan te schaffen. Met de Olympische Winterspelen en het WK voetbal in aantocht, kun je dit shirt tijdens verschillende momenten aantrekken. Dit shirt geeft een waar Oranje-gevoel en is gemaakt van 100% polyester. Let wel even op: uit de reviews blijkt dat dit shirt vaak klein uitvalt. Bestel dus één of twee maatjes groter dan je gewend bent. Het Sportshirt Oranje - Unleash The Lion bestel je nu voor slechts €39,95!

3. De RB19 Max Verstappen Bouwset: van €24,95 voor €12,50

Bouw zelf de winnende F1-auto van het Oracle Red Bull Racing team! Dit officiële 1:24 schaalmodel is een replica van Max Verstappens RB19. Geniet van een verrassend leuke bouwervaring met 333 hoogwaardige bouwstenen. Daarnaast zijn de bouwsets van RASTAR compatibel met andere bouwsystemen. RASTAR is een toonaangevend bedrijf binnen de aanbieders van bouwsets door hun gedetailleerde en hoogwaardige schaalmodellen. Het betreft hier een authentiek model, dat - eenmaal in elkaar gezet - 22.7 x 5 x 8,5 cm groot is. De RB19 Max Verstappen Bouwset bestel je nu voor slechts €12,50!

4. Team Softshell Red Bull Racing 2025 (Unisex): van €159,00 voor €100,-

Een heerlijke Red Bull Racing softshell jas, gemaakt van ademend materiaal voor optimaal comfort. De jas is uitgerust met ritszakken aan de zijkant, zodat je je portemonnee en telefoon altijd met je mee kunt dragen. De softshell jas is gemaakt van 100% polyester en heeft een normale pasvorm. Branding en logo's van het team vind je zowel op de voorkant, schouders, mouwen en achterkant. Je bestelt de Red Bull Racing 2025 softshell jas nu voor slechts €100,-!

