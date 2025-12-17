Max Verstappen en Gabriel Bortoleto kunnen het goed samen vinden en het is natuurlijk niet uit te sluiten dat zij op een dag nog eens naast elkaar rijden bij één team. Het lijkt erop dat eerstgenoemde dat wel toejuicht als zijn tijd in de koningsklasse dat toelaat.

Verstappen en Bortoleto lijken het goed met elkaar te kunnen vinden. Het tweetal reed vroeger al regelmatig online simraces tegen elkaar, iets waar ze het eerder ook al in de media over hadden. "Het ligt eraan. Wanneer we samen rijden, begon ik hem te verslaan. Vervolgens gaat hij de hele set-up veranderen om het lastig te maken. Vervolgens ben ik uren bezig om zijn rondetijd te verbeteren. Vervolgens gaat hij tegen iedereen zeggen dat hij mij verslagen heeft en het twee uur duurde om hem te verslaan", zo grapte Bortoleto ooit. Duidelijk is dat ze wel prima door één deur kunnen. In de laatste maanden van dit seizoen is dat meermaals naar voren gekomen in de Formule 1.

Verleden

Enkele weken schoof het tweetal in de Pelas Pistas-podcast aan om daar over van alles en nog wat te praten. Verstappen kreeg de vraag of hij nog vrienden met Bortoleto kon blijven als zij teamgenoten zouden worden: "Je hebt altijd een bepaald soort competitie en je wil altijd de ander verslaan. Uiteindelijk zal de persoonlijkheid van personen bepalen of je bijvoorbeeld naast het circuit goede vrienden kan zijn. In het verleden hebben we het bij andere teamgenoten gezien dat het niet altijd geweldig hoeft te zijn, waardoor ze op een gegeven moment niet meer zo lekker samen gaan."

Laat de tijd het toe?

De viervoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik heb ruim voor de Formule 1 al gezegd dat men op Gabi moet letten. Nu zitten we allemaal hier. Laten we maar eens zien hoe het allemaal loopt. Ik weet niet eens hoelang ik zelf doorga. Ik heb een contract tot 2028, maar daarna is er nog niks besloten. Ik weet dat zelf nog niet eens. Ik hoop voor Gabi dat hij in de volgende drie of vier jaar de kans krijgt om vooraan mee te rijden, te vechten voor podiums en voor overwinningen. Als dat uiteindelijk in hetzelfde team is, is dat nog beter. Dat betekent dat we allebei vechten voor de beste posities", zo besluit hij lachend.

