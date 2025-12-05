Maak de titelstrijd tijdens de finale in Abu Dhabi nog spannender met TOTO

De Formule 1 strijkt neer in de Verenigde Arabische Emiraten voor de allerlaatste race van het seizoen. De Grand Prix van Abu Dhabi staat voor de deur en er staat een wereldkampioenschap op het spel. En jij kunt het dit weekend nog spannender maken met enkele uitdagende weddenschappen bij partner TOTO.

De Grand Prix van Qatar zat bomvol interessante momenten. Contact in de openingsronden en de verschillende strategieën speelden daar onder andere een rol in. Vooral de kampioenschapsleider kon niet tevreden zijn met zijn weekend. Op het Yas Marina Circuit kunnen we wellicht ook verrassingen verwachten met hoe onvoorspelbaar het kampioenschapsgevecht is geweest dit jaar.

Wereldkampioen van 2025

De puntenstand is na Qatar nog spannender geworden door de overwinning van Max Verstappen. Gaat het hem lukken het gat verder te dichten en uiteindelijk de wereldbeker van 2025 in beslag te nemen?

Lando Norris - Winnaar Coureurskampioenschap - odd 1,33

Max Verstappen - Winnaar Coureurskampioenschap - odd 3,50

Oscar Piastri - Winnaar Coureurskampioenschap - odd 13,00

Wie zegeviert in Abu Dhabi

In Qatar werd het opnieuw duidelijk dat het geen tweestrijd, maar een driestrijd is voor het wereldkampioenschap van 2025. Wie gaat er tijdens de seizoensfinale maximale punten scoren door de race te winnen?

Max Verstappen - Winnaar (Race) - odd 2,37

Lando Norris - Winnaar (Race) - odd 3,25

Oscar Piastri - Winnaar (Race) - odd 4,25

Voorsprong van de winnaar

Het Yas Marina Circuit is het toneel geweest van een aantal close finishes, zoals in 2012 en 2016, toen de gaten tussen de nummers één en twee respectievelijk 0.852 seconden en 0.439 seconden waren. We hebben echter ook verschillende dominante optredens gezien in Abu Dhabi. Gaat de winnaar domineren of moet hij in de verdediging ten opzichte van de nummer twee?

Marge - onder de 5 seconden (Race) - odd 2,00

Marge - tussen 5 en 10 seconden (Race) - odd 3,00

Marge - meer dan 10 seconden (Race) - odd 3,50

Op het podium

Voor de achtste keer dit seizoen stond er in Qatar slechts één papajakleurige bolide op het podium. Kunnen de vechtende ploegmaten zich een beetje herstellen en allebei een beker verdienen in de Grand Prix van Abu Dhabi?

Lando Norris - Top 3 (Race) - odd 1,25

Oscar Piastri - Top 3 (Race) - odd 1,33

Cruciale pit stops

Pit stops spelen een grote rol in Grands Prix, al helemaal wanneer er een wereldkampioenschap op het spel staat. Hoe meer pitstops er gedaan worden, hoe belangrijker het is dat je de beste pitcrew hebt. Maar wiens monteurs zijn nou het allersnelst op zondag?

Ferrari - Snelste pitstop (Race) - odd 2,37

Red Bull - Snelste pitstop (Race) - odd 2,85

McLaren - Snelste pitstop (Race) - odd 4,00

